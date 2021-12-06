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政府廣推預防及延緩失能據點式活動　埔榮「鏡子遊戲」成效佳

▲埔榮醫院介紹簡易居家式預防及延緩失能活動：鏡子遊戲。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院介紹簡易居家式預防及延緩失能活動：鏡子遊戲。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

政府為提升年長者之健康餘年，自106年起於全國各據點推動辦理「預防及延緩失能」活動，中榮埔里分院復健科即起也陸續提供簡易居家式預防及延緩失能活動，讓民眾在家也可以持續參與，達到延緩老化失能、減少肌力流失、促進認知功能等效果，首期推介的「鏡子遊戲」就是一個十分有趣的活動。

▲鏡子遊戲1。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲鏡子遊戲1。（圖／台中榮總埔里分院提供）

遊戲1：主要是讓照顧者熟悉如何扮演兩種角色，即「動作帶動者」和「模仿者」，請照顧者面對立鏡（或可以映照自己影像之門、窗等），練習觀察及帶動作鏡中的自己（圖1）。

▲鏡子遊戲2。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲鏡子遊戲2。（圖／台中榮總埔里分院提供）

遊戲2：請長輩面對照顧者，並儘量「模仿照顧者動作」，過程中可以視長輩的認知能力及體能，適度調整動作之難易度及範圍（但是不用快），例如上肢寫一→工→王、單側上肢→雙側上肢、上肢→上肢加腰臀(左右前後擺)或/和下肢（膝蓋微彎再伸直）等動作（圖2）。

▲鏡子遊戲3。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲鏡子遊戲3。（圖／台中榮總埔里分院提供）

遊戲3：請長輩面對照顧者，做動作「讓照顧者模仿」，可以請長輩在其能力範圍內，儘量將動作做大、做難（但是不用快），如此可以讓長輩知道他的活動度是否足夠（圖3）。

▲鏡子遊戲4。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲鏡子遊戲4。（圖／台中榮總埔里分院提供）

遊戲4：長輩若無法以站姿進行遊戲，可改採以「坐姿」進行遊戲2、3，並將動作簡化成舉右手、舉左手、抬右膝及抬左膝4種，長輩能力好者可以給予合併式動作，如舉左手加上抬右膝（圖4）。

埔榮指出，「預防及延緩失能」活動辦理4年來，讓長輩就近在社區參與每週1次、每次2個小時，為期3個月的課程，內容包含肌力強化運動、認知促進、膳食營養、生活功能重建訓練、口腔保健以及社會參與等6大預防照護主題，參與的長輩無論在體能、營養、進食、社交、情緒或生活型態等面向，都有明顯進步。

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