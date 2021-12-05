力拚娶某本！科技工程師自願上大夜　白天跑快遞周六日速食店打工

▲年關近，未婚男女努力終結單身。（圖／示意圖／美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

年關近，娶個老婆好過年，是許多單身想婚男追求的目標。桃園市中壢區美滿服務中心表示，今年33歲的陳姓科技工程師，為了多賺錢，主動將工作轉為大夜班，除了增加月薪，白天還當快遞，周六、日到麥當勞做廚房打掃，一人兼三職，希望能找到對象，存夠結婚基金，為將來的日子打好基礎，其努力打拼的精神更讓人感動！

另名在私立科大擔任講師的博士，由於少子化影響，開課鐘點數減少，為了增加收入，講師晚上在夜市租攤位擺攤，雖然有不少學生逛夜市看到老師會捧場，但也有部分調皮學生會閒言閒語，博士講師認為他辛苦賺錢，也希望給學生職業無貴賤的思維，更希望未來日子更好過。

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一名繼承父業在家中養金剛鸚鵡及羊隻的張姓男子，工作之餘還擔任保險業務員，有人好奇問他，有好文憑，又繼承父業，幹嘛賣保險？他告訴美滿服務中心，除了考取4張以上從業所需的證照。從事壽險業也不容易，但始終相信，只要成功就等於是幫助對方，無論儲蓄、醫療、意外或壽險都是一種保障，有保障碰上突發狀況才不會措手不及，因為助人也可以自助，所以會堅持下去，存取未來生活基金。

中壢區美滿服務中心表示，一個好男人，少不了要為了家庭和家人而努力和奮鬥，不會抱怨自己有多辛苦。這種男人不會因為賺錢而忽略家庭，更不會因為照顧家人就找借口不好好賺錢，不得不說他們才是好丈夫的不二人選。不過，賺錢是努力與機會的結合，認真工作是好事，但也要顧及身體健康，因為如果身體不健康，有再多錢也是枉然。