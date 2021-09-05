退休女強人找老伴　有心儀對象！霸氣開6-7位數「媒人禮」

▲追求幸福人生，是每個人一輩子的功課。（示意圖非當事人／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市因長榮航空機師突破性感染，儘管被被列「加強二級管制措施」，仍有不少失婚或是未婚男、女，到中壢區美滿服務中心報名「個別一對一」，要找對象或老伴；一名創業有成、存款滿滿的80歲退休游姓女老闆，一見83歲張姓退休男公職，相當心儀，還公開表明，如果配對成功，將來紅包一定6-7位數，霸氣十足。

儘管年紀80，但這名退休游姓女老闆，保養有方，外表看起來大約70歲左右，相當年輕且健康狀況佳。她說，現今醫療進步，是高齡化社會，能有一位志同道合的老伴一起生活，對銀髮人生相當重要，尤其是她的經濟能力雄厚，家中僱有台灣女廚師，可以照顧兩人未來生活吃喝；可惜，男退休公務員並不來電！因此游姓女老闆喊出「大紅包」，期美滿促成姻緣。



另外，目前是大型貿易公司總監，今年38歲，月入10萬以上的留英女博士，三個月前認識41歲，月入七萬多本土博士工程師，，兩人將在10月結婚，女博士說，男生收入不重要，婚後希望他仍然上班，將來有機會下班後輔導孩子功課，對父母孝順，還懂得寬慰另一半，有他在，能讓我安心工作，讓我能繼續做大我的事業。

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還有幾位事業有成的女生，也不強求男生「外在條件」，面對一個又一個女強者，中壢區美滿服務中心認為，健康幸福婚姻，男女不管誰強誰弱，要互相站在對方的角度考慮問題，相信婚姻就容易幸福與美滿

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