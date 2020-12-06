26歲女愛上工程師　驚見他不會用Google Map分手：無法跟宅男交往

▲電腦與網路影響婚姻生活？（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

E化年代，電腦與網路已成現代人生活基本「配備」！中壢區美滿服務中心指出，電腦與網路左右我們的生活，甚至還會影響婚姻？有年輕人因為不會找Google Map地圖而失去姻緣，有人因為沉迷於電腦遊戲夫妻反目，有老婆因為「教不會」老公電腦，氣得想離婚。社工人員認為，雖然電腦是重要的生活輔具，但也不宜過度倚賴。

擔任公職的26歲陳姓女子告訴中壢區美滿服務中心說，她在去年參加「個別一對一」認識30歲的李姓工程師，兩人互有好感，只是每次約會李男總會遲到，有一次兩人約會在外雙溪一家咖啡廳，等了半天仍未見人影，李男因為找不到咖啡廳，陳女告訴他門牌地址，希望他用Google Map地圖尋找，沒料到李男竟回應不會使用Google Map，陳女認為無法跟宅男交往，因而決定分手。

從國營事業退休的張姓男子，原本老伴認為可以過悠閒的退休人生，夫妻可以到處遊山玩水，沒料到張姓男子竟然沉迷於電腦遊戲，玩「終極鬥神」時廢寢忘食，玩「老子有錢」時，更妄想會贏得進口名車，玩《滿貫大亨》竟然忘了該睡覺，《明星3缺1》跟玖壹壹一起high起來，還以為可以中百萬旅遊金3倍！對於老公退休臨老變了樣，讓妻子心痛難忍。

經營連鎖加盟店的郭姓老闆，喪偶後在中壢區美滿服務中心「第二春」活動認識擔任會計的另一半，太太認為記帳該用電腦才方便，沒料到郭男竟連電腦開機都不會，教了半天，還到電腦補習班補習，郭老闆似乎有電腦恐懼症，再婚的妻子對於另一半不會用電腦，讓她覺得兩人「落差」太大而苦惱。

中壢區美滿服務中心說，不會用電腦或網路的人不在少數，處於知識爆發的年代，電腦與網路似乎是現代人基本「技術」！如果不懂可以學習，如果裹足不前，可能會被時代淹沒，當然也必須學習網路素養的重要性，學習成為一個網路好公民。

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