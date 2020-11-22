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本來聖誕節結婚！美總統大選害新人吵爆…準岳父怒　中壢社工傻眼

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▲太入戲啦！美國總統大選竟影響婚姻

▲幸福的婚姻得之不易，應該珍惜。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

美國總統大選，全球注目，但因為川普不認敗選，拜登也無法宣布勝選，「歹戲拖棚」，讓不少人對美國號稱民主先驅產生疑問，未料卻影響國人婚姻，接二連三的諮詢求助個案，讓中壢區美滿服務中心社工也傻眼，除了覺得太入戲外，也建議當事人，冷靜面對，或許也是人格成熟的指標。

中壢區美滿服務中心指出，兩位今年初在「個別一對一」認識的男女，原本決定在今年聖誕節結婚，女方的父親卻告訴美滿服務中心，希望能勸阻女兒取消婚事，原因是，選舉勝敗是兵家常事，川普既然失敗，就該願賭服輸，這是民主風範，沒料到準女婿卻認為川普在投票時受委屈，當然可以要求討回公道，準岳丈不滿的是，這位所謂科技新貴堅持己見，還振振有詞，他擔心這種堅持自己意見的人，將來日常生活會無法溝通，擔心女兒一定會吃虧，所以該另外找對象。

另一位擔任工廠倉管的王姓男子告訴社工，結婚16年，夫妻都是深綠支持者，也希望川普當選，但開票結果看來，川普勝算不大，這也是理性支持者該面對的問題，沒料到太太竟然認為川普永不認輸，才是真男人；讓王姓男子受不了的是，太太竟然說她欣賞川普的毅力和堅持，不像有些男人「無三小路用」？王男認為被人身攻擊，認為大不了離婚。

中壢區美滿服務中心表示，熱烈激情的選舉幾家歡樂幾家愁，不少人選前看選舉新聞而搞得情緒低落、甚至久久無法靜心，選後情緒亢奮、激動、急躁、易怒、悲傷，甚至影響日常生活，建議當事人，「抽離」雖然不容易，但卻是必須要學習的功課，尤其面對不同屬性的支持者，要學會尊重與冷靜，如果堅持己見，不但無法扭轉對方思維，反而弄巧成拙，甚至大傷元氣。

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