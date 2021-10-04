彼此給一條生路...82歲翁、76歲婦熟年離婚　急覓「第二春」

▲老人家熟年離婚，仍然希望再找到幸福。（圖／示意圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「老來伴」的根深觀念，是許多相處多年的夫妻分手難的要因！今年82歲，經營一家木工藝品店的張姓老先生，告訴中壢區美滿服務中心，他在九月底與結婚51年的太太離婚，因為當年沒有辦理分別財產制，因此還付了婚後財產一半給配偶！離婚雖不到一星期，但因為希望快有個家，希望該中心協助找新對象。

張姓老先生灑脫地說：「離婚不是一件喜事，但可以是一件好事」，因為他會更成熟，更理性的找新對象，希望下半個人生過得更好。

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無獨有偶，今年76歲的王姓婦人告訴中壢區美滿服務中心，她18歲時經媒妁之言嫁給當年25歲的老公，婚後發現老公只埋首工作，根本不懂體貼為何物？

這幾年才驚覺「結婚是一件喜事，但不一定是好事」，兩人在沒有經濟基礎、身心不夠成熟的狀況下踏入婚姻，對婚姻這個需要每天面對柴米油鹽醬醋茶的現實生活，和需要智慧、良好溝通的婚姻來說，就不見得是好事。忍了58年，沒有必要為了另外一個人，去阻擋下一個40年的幸福生活，活到這個歲數，開心隨性就行了。

王姓婦人認為該找自己幸福，不顧兒女反對，與老公離婚，並且在離婚滿半年後，找上中壢區美滿服務中心，希望「下一個會更好」。今年76歲，公職退休的趙姓男子也在幾經掙扎後，與結婚42年的老伴離婚，他說：夫妻在同一個屋簷下，如果觀念、想法、價值觀差異太大，夫妻根本無話可說，吃飯也沒有多餘的話說，分床睡，就像是兩個陌生人生活在一起似的，他認為與其相看兩相厭，倒不如彼此個給一條生路，離婚後他希望老伴也能找個能彼此溝通的另一半，而他只希望至少能互相溝通交流的枕邊人。