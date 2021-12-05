吃到「冰箱殺手」！她感染腦炎高燒42度狂抽搐　醫：非常兇險

▲女子吃完打包回來放進冰箱的炒飯，2天後開始出現症狀。（圖／百度）

圖文／CTWANT

一名女子日前在家吃飯，後來竟發高燒到42度，而且四肢還嚴重抽搐，被送醫急救。醫生替她做了詳細檢查，包含抽血、抽腦脊髓液，最後發現她感染了號稱「冰箱殺手」的細菌才會引發腦炎。女子經過搶救好不容易保住一命，而造成她一度命危的食物，竟是冰箱內的剩菜。

綜合陸媒報導，家住廣州省黃埔區的這名56歲陳姓女子日前被送到醫院時，病況已相當危急，她當時已高燒多日、陷入昏迷，而且四肢還會抽搐；醫生在她的腦脊髓液中發現被稱為冰箱殺手的「李斯特菌」，確認了造成她腦炎的原因。

▲女子的妹妹形容她的病況，高燒越來越高、燒到42度。（圖／翻攝今日環球，下同）

醫生由此懷疑陳女是吃了有問題得食物才會被感染，而女子的家人說她是吃完冰箱的剩菜過兩天才開始無力、發燒，不管怎麼做都無法讓她退燒，到最後還直接暈倒、昏迷；至於她吃的食物則是從餐廳打包回家的炒飯。

▲女子感染腦炎。

醫生表示，李斯特菌即使在冰箱內仍可以生長、繁殖，因次也被稱為潛伏的冰箱殺手；收治陳女的鍾水生醫生說：「這種病其實非常兇險，延誤或不治療的話，死亡率達到30％。但若早期治療、對症治療，基本上能夠完全恢復。」醫生也提醒冰箱要定時清消、生熟食分開存放、剩菜再次食用前要徹底加熱，以免感染李斯特菌，且只需70至80℃加熱20分鐘，就能殺死李斯特菌。

▲收治女子的醫生表示感染李斯特菌引發腦炎，有30％的致死機率。

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