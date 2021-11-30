　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

環時：從未邀請美政客參加北京冬奧　抵制是「自作多情」

▲▼彭帥。（圖／路透）

▲美媒分析，彭帥事件可能對明年初北京冬奧造成影響。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

受彭帥事件影響，歐美已經漸漸平息的抵制冬奧聲浪有升溫趨勢。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》引述消息人士說法稱，中國從未向美國政客發出過出席北京冬奧會的邀請，目前也無相關邀請計畫。

▲▼ 北京冬奧。（圖／路透）

▲北京冬奧明年2月登場。（圖／路透）

《環球時報》指出，根據奧運規則，外國官員出席奧運會應由本國奧委會發出邀請，最終決定權在國際奧委會，不過一名接近北京冬奧會舉辦相關事務的人士稱，作為東道國，中國從來未向美國政客發出過出席北京冬奧會的邀請，也並沒有在冬奧會期間大規模邀請外賓來華活動的計畫。

該名人士解釋道，當前全球疫情防控形勢嚴峻，並不適合大規模邀請外賓來華活動，增加疫情傳播風險。據媒體公開報導，受新冠疫情影響，出席今年夏季舉行的東京奧運會的外國政要人數位列近代奧運史上最低。

此前，中方更已明確表示，致力為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，「簡約」和「安全」二詞已傳遞出明確訊息。

▲▼北京冬奧。（圖／路透社）

▲北京冬奧風波再起。（圖／路透社）

「運動員才是這次北京冬奧會的主角」，該人士指出，在中方看來，北京冬奧會的成功精彩蘊含在運動員的精彩表演和奧運精神的彰顯之中，與美國等個別西方國家一些反華政客是否出席毫無關係，「沒有這些西方反華政客的摻和，北京冬奧會只會更精彩。」

該人士最後強調，反華政客在中方未邀請的情況下不斷炒作「外交抵制」冬奧會不僅是把奧運會政治化，更完全是「自作多情、自我炒作、嘩眾取寵」。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
台中再爆街頭毆人　惡煞囂張闖入「他慘被圍毆」
林志玲突「曖昧發文」　網狂恭喜：懷孕了？
愛女打1劑莫德納「突身亡」　爸心碎：她明年4月要辦婚禮
快訊／男大生打撞球3hrs猝死！檢曝「疑與疫苗有關」
快訊／國1驚傳車禍　下班車流塞爆
郭董家也有「好市多299萬電視」　網見驚爆價傻了
老婆婚後變胖　竹科男「17年只行房2次」：天生討厭胖子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

下樓梯滑手機！她摔落18階「後腦杓撞地」...「全身詭異抽搐」驚悚畫面曝

陸委會通過兩岸條例修正草案　提供陸資使用名義最高處2500萬罰鍰

環時：從未邀請美政客參加北京冬奧　抵制是「自作多情」

狂甩耳光啪啪啪「79歲老母無助求饒」…女公務員怒吼：給我簽

應戰「新毒王」　大陸疾控：核酸檢測試劑仍可有效驗出Omicron

女兒自爆童年被性侵　男崩潰發現「凶手是好友」砸磚報復反被關

大陸已有11億人完整接種疫苗　Omicron來襲邊境壓力加大

廣州一大學「315人急送醫」全部隔離中　元兇查到了！

花39萬聘金娶嫩妻！她「新婚夜拒洞房」3天後離家蒸發　恐怖黑歷史曝

約網友一夜放縱！26歲宅男「驗出染愛滋」崩潰大喊：一次就中啊？

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

下樓梯滑手機！她摔落18階「後腦杓撞地」...「全身詭異抽搐」驚悚畫面曝

陸委會通過兩岸條例修正草案　提供陸資使用名義最高處2500萬罰鍰

環時：從未邀請美政客參加北京冬奧　抵制是「自作多情」

狂甩耳光啪啪啪「79歲老母無助求饒」…女公務員怒吼：給我簽

應戰「新毒王」　大陸疾控：核酸檢測試劑仍可有效驗出Omicron

女兒自爆童年被性侵　男崩潰發現「凶手是好友」砸磚報復反被關

大陸已有11億人完整接種疫苗　Omicron來襲邊境壓力加大

廣州一大學「315人急送醫」全部隔離中　元兇查到了！

花39萬聘金娶嫩妻！她「新婚夜拒洞房」3天後離家蒸發　恐怖黑歷史曝

約網友一夜放縱！26歲宅男「驗出染愛滋」崩潰大喊：一次就中啊？

5歲演過謝賢女兒　「最美武則天」息影多年67歲現況曝光

象魔力被高國慶腳程騙了　後悔沒傳本壘：我傳錯了

高嘉瑜遭痛打不敢分手 男友以私密影像封口

台中再爆街頭毆人！惡煞囂張強闖工地　警「慢動作」人全跑光

動力火車人氣太旺「年吸千萬元」　被誇「不搞笑時超帥」6字反駁

水公司「管線吃人」釀1死　廠商復工力拚12／ 2如期供水

臘腸寶寶客廳地板「送上黃色愛心」　奴才笑傻：這小子絕了

破解尿路結石4迷思！泌尿醫：尿出「這顏色」才代表喝夠水

林志玲微笑獻吻：感謝未來　連2天「曖昧發文」網狂恭喜：懷孕了？

桃園福海宮拆廟搬遷爭議再起　信眾要求「原廟保存」

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

大陸熱門新聞

9個月炒7管家！富豪怒控竟要幫忙煮飯

知名經濟學家宋清輝「12歲兒墜17樓」身亡

科大男看A片忘關門　戴VR打手槍照曝光

視力模糊3月失明　醫：雙眼健康

女公務員狂扇媽媽巴掌　影片瘋傳

開車隨機性侵　他撞死夫妻「抱走屍體洩慾」

香港發現第3例Omicron　接種2劑莫德納還是中了

Omicron3種可能來源進化成魔王級　傳染力比Delta增37.5%

約網友一夜放縱　26歲宅男染愛滋：一次就中啊？

女廁所生子　恐怖畫面嚇壞同學

河南出現不明飛行物體！疑墜地發出強光

內蒙古+21確診　滿洲里急封城

她「新婚夜拒洞房」3天後離家蒸發　恐怖黑歷史曝

廣州一大學315人急送醫全部隔離中　元兇查到了！

更多熱門

相關新聞

因疫情延至今夏舉辦的2020東京奧運剛圓滿結束，接下來的2022北京冬奧賽事同樣受到矚目。然而近期有不少歐美國家揚言，因對中國長久以來的人權問題感到疑慮，紛紛考慮以外交手段抵制北京冬奧，意思就是不派官員參加，但不影響運動員參賽。其中立陶宛體育部長更是已表態將不出席北京冬奧，看來國際上對奧運進行外交抵制的勢頭將愈來愈強。

宏都拉斯大選　是否與台斷交成中美外交關鍵

宏都拉斯大選　是否與台斷交成中美外交關鍵

澳媒：澳洲考慮外交抵制北京冬奧

澳媒：澳洲考慮外交抵制北京冬奧

美民主峰會邀台灣　陸外交部回應了

美民主峰會邀台灣　陸外交部回應了

路透：彭帥案讓世界關注中國式控制

路透：彭帥案讓世界關注中國式控制

關鍵字：

北京冬奧2022冬奧冬季奧運會奧委會中美關係

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

娶大30歲女房東！1張親密照結局神轉網白眼

BNT抗體水平受2因素影響　效力最強族群曝

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

工安新人督導　工人酸：你最沒用

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面