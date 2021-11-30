環時：從未邀請美政客參加北京冬奧　抵制是「自作多情」

▲美媒分析，彭帥事件可能對明年初北京冬奧造成影響。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

受彭帥事件影響，歐美已經漸漸平息的抵制冬奧聲浪有升溫趨勢。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》引述消息人士說法稱，中國從未向美國政客發出過出席北京冬奧會的邀請，目前也無相關邀請計畫。

▲北京冬奧明年2月登場。（圖／路透）

《環球時報》指出，根據奧運規則，外國官員出席奧運會應由本國奧委會發出邀請，最終決定權在國際奧委會，不過一名接近北京冬奧會舉辦相關事務的人士稱，作為東道國，中國從來未向美國政客發出過出席北京冬奧會的邀請，也並沒有在冬奧會期間大規模邀請外賓來華活動的計畫。

該名人士解釋道，當前全球疫情防控形勢嚴峻，並不適合大規模邀請外賓來華活動，增加疫情傳播風險。據媒體公開報導，受新冠疫情影響，出席今年夏季舉行的東京奧運會的外國政要人數位列近代奧運史上最低。

此前，中方更已明確表示，致力為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，「簡約」和「安全」二詞已傳遞出明確訊息。

▲北京冬奧風波再起。（圖／路透社）

「運動員才是這次北京冬奧會的主角」，該人士指出，在中方看來，北京冬奧會的成功精彩蘊含在運動員的精彩表演和奧運精神的彰顯之中，與美國等個別西方國家一些反華政客是否出席毫無關係，「沒有這些西方反華政客的摻和，北京冬奧會只會更精彩。」

該人士最後強調，反華政客在中方未邀請的情況下不斷炒作「外交抵制」冬奧會不僅是把奧運會政治化，更完全是「自作多情、自我炒作、嘩眾取寵」。