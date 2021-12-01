美軍認了！與中國正展開軍備競賽　高超音速武器成焦點

▲美中之間已悄悄展開一場高超音速武器的軍備競爭。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）11月30日指出，隨著美中兩國建造和測試越來越多新一代高速武器，一場兩國間的軍備競賽已悄然展開，以開發最具殺傷力的的高超音速武器，「這不只是一場數量上的軍備競爭，而是為了提升武器的質量」。

據路透社報導，肯達爾透露，這場軍備競賽實際上已持續了很長一段時間，「中國在這方面一直非常積極」。今年10月，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）證實，中國正在進行高超音速武器的測試，而軍事專家推測，北京正試圖開發一個可躲避美國導彈防禦系統的地球軌道系統。

五角大廈也在今年進行了數次高超音速武器試驗，美國海軍今年10月成功測試了一種可用於運載高超音速武器的火箭推進器，它可以在高層大氣中以超過音速5倍的速度飛行，每小時的飛行速度可達6200公里。不過，美國的試驗也不是全部都成功。

肯達爾指出，雖然美軍長期將大量經費都投入到伊拉克和阿富汗身上，卻忽略了高超音速武器方面的發展，「這並不是說我們什麼都沒做，而是我們做得不夠」。

隨著五角大廈即將踏入2023年度預算週期，肯達爾希望藉由淘汰老舊和維護成本較高的系統，籌募資金來提升高超音速武器等新系統，「我們的AC-130空中砲艇、C-130運輸機和MQ-9偵察機依舊是作戰時的利器，但它們已經嚇不到中國了」。

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