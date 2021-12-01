　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍認了！與中國正展開軍備競賽　高超音速武器成焦點

▲▼美中,美國,中國。（圖／路透社）

▲美中之間已悄悄展開一場高超音速武器的軍備競爭。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）11月30日指出，隨著美中兩國建造和測試越來越多新一代高速武器，一場兩國間的軍備競賽已悄然展開，以開發最具殺傷力的的高超音速武器，「這不只是一場數量上的軍備競爭，而是為了提升武器的質量」。

據路透社報導，肯達爾透露，這場軍備競賽實際上已持續了很長一段時間，「中國在這方面一直非常積極」。今年10月，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）證實，中國正在進行高超音速武器的測試，而軍事專家推測，北京正試圖開發一個可躲避美國導彈防禦系統的地球軌道系統。

五角大廈也在今年進行了數次高超音速武器試驗，美國海軍今年10月成功測試了一種可用於運載高超音速武器的火箭推進器，它可以在高層大氣中以超過音速5倍的速度飛行，每小時的飛行速度可達6200公里。不過，美國的試驗也不是全部都成功。

肯達爾指出，雖然美軍長期將大量經費都投入到伊拉克和阿富汗身上，卻忽略了高超音速武器方面的發展，「這並不是說我們什麼都沒做，而是我們做得不夠」。

隨著五角大廈即將踏入2023年度預算週期，肯達爾希望藉由淘汰老舊和維護成本較高的系統，籌募資金來提升高超音速武器等新系統，「我們的AC-130空中砲艇、C-130運輸機和MQ-9偵察機依舊是作戰時的利器，但它們已經嚇不到中國了」。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
一張制服照紅到日本！　61萬網紅突宣布「懷孕閃婚」
板橋馥都飯店錯失救援機會　侯友宜說話了
快訊／林秉樞：我們在飯店拍很多影片　是高嘉瑜本人掌鏡的
羅志祥合體吳宗憲！男星56歲生日趴　5大咖都到了
快訊／桃園29歲女遭封屍！　遺體對折塞塑膠桶

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍認了！與中國正展開軍備競賽　高超音速武器成焦點

英國軍情六處：中國、俄羅斯和伊朗構成三大威脅

美軍F-16飛行中「投棄2個油箱」　緊急迫降青森機場跑道關閉　

南韓青瓦台否認「幫台灣造潛艦」：正在查核是否非法提供情報

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

美軍認了！與中國正展開軍備競賽　高超音速武器成焦點

英國軍情六處：中國、俄羅斯和伊朗構成三大威脅

美軍F-16飛行中「投棄2個油箱」　緊急迫降青森機場跑道關閉　

南韓青瓦台否認「幫台灣造潛艦」：正在查核是否非法提供情報

快訊／國10高雄鼎金出口火燒車　下班塞爆！車流回堵1公里

林威助誤解鄭凱文沒勝投　覺得不對勁工作人員提醒更正

香港再增1例Omicron境外輸入　患者來自尼日利亞

澎湖山水沙灘更衣室偷拍狼落網　嫌犯原來是島上的這個人

好食好事加速器Demo Day大獎評選　 魚瑞生技翻轉魚苗死亡率獲百萬大獎

快訊／又是外物入侵！台鐵「電車線卡塑膠袋」　香山=竹南延誤

林秉樞母喪見司法院長花籃　娘家法官親友的面子與他無關

韓式起司烘蛋捲13元！豆府集團週年慶連送31天　再抽1.3萬現金

雙城論壇》趙春山／台海關係缺溝通管道　朝野應正面看待兩岸城市交流

星巴克與LINE FRIENDS牽牽手推聯名　紅圍裙熊大、隨行卡萌翻天

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

軍武熱門新聞

美軍F-16飛行中投棄2個油箱　迫降青森機場

英國軍情六處：中國、俄羅斯和伊朗構成三大威脅

7國助台灣造潛艦　南韓青瓦台否認參與

美中展開軍備競賽　高超音速武器成焦點

國軍飛彈發射車四天王坐困尿素之亂？國防部回應了

F-35太貴！美媒推薦瑞典獅鷲戰機

M109A6自走砲有多強？　退將：海峽中線前命中率100%

快訊／美海軍P-8A偵察機穿越台灣海峽

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦　對抗中國威脅

7人公司GL戰贏6大廠　潛艦國造靠他們

英國無限軍售中國軍事雷達與技術

墜機現場曝！　美軍F-22戰機失事竟是因「清洗失誤」

德國軍方將領導疫情應對小組　防疫統一行動化

澳洲防長警告北京「攻占台灣」後還會擴張

更多熱門

相關新聞

女老師勾引兒子同學　連結破百次

女老師勾引兒子同學　連結破百次

美國佛州一名小學女老師竟然勾引兒子同學，和15歲少年發生性關係多達上百次，還送對方iPhone、項鍊、手鍊等多樣物品作為禮物，母子戀曝光後不但讓她丟了教職，如今因為與未成年者發生性關係被判入獄6年半。

FDA小組：默沙東「新冠口服藥」利大於弊

FDA小組：默沙東「新冠口服藥」利大於弊

安倍晉三：台灣有事就是日美同盟有事　

安倍晉三：台灣有事就是日美同盟有事　

Omicron來襲　美租屋族恐又陷欠繳房租遭驅命運

Omicron來襲　美租屋族恐又陷欠繳房租遭驅命運

研究：自然免疫防止Delta二度感染

研究：自然免疫防止Delta二度感染

關鍵字：

軍武國際軍武美國北美要聞中國美中關係高超音速武器

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

星巴克12月連續30天買一送一登場

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

更多

最夯影音

更多
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面