澳洲批准5至11歲接種輝瑞疫苗　下月開打！劑量減至三分之一

▲符合資格的5至11歲孩童共計約有230萬人。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲藥物管理局（TGA）5日臨時批准輝瑞疫苗給5至11歲孩童，預計於2022年1月10日開打，劑量小於12歲以上族群。衛生部長韓特（Greg Hunt）表示，相關機構已做出審慎徹底的評估，建議全澳洲孩童都要打疫苗。

綜合澳洲ABC、法新社等外媒報導，符合資格的5至11歲孩童共計約有230萬人，目前第一階段的藥物管理局已批准通過，接下來必須等待澳洲免疫技術咨詢小組（ATAGI）的批准，一旦取得ATAGI認可，就能在明年1月10日開打疫苗。

衛生部長韓特說明，提供給5至11歲孩童的劑量，是12歲以上族群的三分之一，屆時分發疫苗時會以不同顏色包裝作為區分，使用橘色瓶蓋，「第一批提供給孩童的疫苗將於2022年1月初送達澳洲」。

TGA負責人斯凱里特（John Skerritt）表示，輝瑞疫苗已通過廣泛臨床測試，對其有效性及安全性都均有信心。

依據統計，澳洲16歲以上接種第一劑疫苗的人佔約93%，近88%已接種兩劑。相關單位已於10月批准追加劑施打，鼓勵民眾在接種第2劑6個月後施打第3劑。

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