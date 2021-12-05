第二劑覆蓋達6成還不夠！專家談「邊境解封」2關鍵：最快2月底可考慮

▲專家認為，疫苗覆蓋率至少要達到8成，才能去考慮邊境解封。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

根據中央流行疫情指揮中心統計，目前新冠疫苗覆蓋率第一劑已達78.12%，第二劑來到59.73%，已經逼近年底第二劑覆蓋率六成目標。但由於近期南非變種病毒Omicron肆虐，專家認為，如果要解封邊境，第二劑覆蓋率至少要達到8成才能考慮，應該最快2月底可以考慮，另一重點是65歲以上年長者疫苗覆蓋率也要盡快拉高。

針對疫苗覆蓋率，疾管局前局長蘇益仁受訪時表示，第二劑覆蓋率達6成是今年5、6時國際的看法，從Alpha到後來的Delta，國際也漸漸認為應該要提高到8成覆蓋率比較好，而在台灣另一個更重要的問題就是，65歲以上年長者疫苗覆蓋率是不夠的，最重要的是要盡快把年長族覆蓋率拉高。

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蘇益仁說，除了年長者疫苗覆蓋率要拉高，在邊境解封方面，應該要第二劑達到8成才可以去談，而且兩劑8成也不能只看數目，還要看打在誰的身上，如果大多還是打在相對年輕的族群身上，年長者覆蓋率沒有提高，那染疫重症風險還是相對較高。

而在邊境解封上，蘇益仁認為最快在2月底可以考慮，因為那時候兩劑覆蓋率8成應該沒問題，加上現在已經準備施打第三劑，春節人流也過了，感冒交叉感染可能性不大，當然Omicron是一個變數，但如果疫苗覆蓋率提升或者有藥物，那2月底還是可以考慮邊境解封。