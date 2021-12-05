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南韓今暴增5128例新冠確診！Omicron病毒再添3例...恐爆群聚感染

▲▼南韓新冠疫情升溫，首爾市松坡區某篩檢站前大排長龍。（圖／達志影像）

▲南韓新冠疫情升溫，首爾市松坡區某篩檢站前大排長龍。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓過去一個月以來新冠疫情急遽升溫，加上面臨新冠肺炎變異株Omicron的侵襲，使得當局決定暫緩實施「分階段恢復日常生活」，改採「特別防疫對策」，明（6）日起將限制首都圈聚會人數不可超過6人、非首都圈則為8人，同時在娛樂場所、大眾公共場所擴大實施「疫苗護照」政策，進出時須出示新冠疫苗接種證明、篩檢陰性報告，勸導期為一周。

根據《韓聯社》，南韓今（5）日上午9時30分通報5128起新增病例，連日來單日新增維持4、5千人規模，其中境內感染為5104例、境外移入為24例；重症患者為744人，和實施「與病毒共存」之前相比高出2、3倍；另外還新增43例死亡。目前南韓共累計47萬3034例確診、3852例死亡。

▲▼仁川市彌鄒忽區某教會恐爆發Omicron病毒大型群聚感染。（圖／達志影像）

▲仁川市彌鄒忽區某教會恐爆發Omicron病毒大型群聚感染。（圖／達志影像）

同時，南韓境內的新冠肺炎變異株Omicron確診案例從9例新增至12例，多出來的3例疑似為30多歲烏茲別克籍男性的友人、餐廳接觸的其他饕客、或是其妻子與岳母在仁川市彌鄒忽區某教會所接觸的信徒，詳細身份仍待當局說明。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增3842例，占全國新增感染人數比率為74.9%（首爾為2022例、京畿道為1484例、仁川為336例）；釜山新增207例；忠清南道新增174例；大田新增141例；慶尚南道新增136例；大邱新增117例；江原道新增116例；慶尚北道新增98例；忠清北道新增82例；全羅北道新增56例；全羅南道新增47例；光州新增40例；蔚山、世宗、濟州島各新增16例。

▲▼南韓一名老年人正在接種第3劑新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲南韓一名老年人正在接種第3劑新冠疫苗。（圖／達志影像）

經過病毒基因定序後，目前在南韓確認感染Omicron病毒的案例有12例，分別為首先從奈及利亞入境的40多歲牧師夫婦（定居仁川）A某、從奈及利亞入境的2名50多歲女性（定居京畿道）、牧師夫婦就讀國小的兒子、30多歲烏茲別克籍男性B某（驅車接機牧師夫婦導致染疫）、B某的妻子C某、B某的岳母D某、B某的朋友E某。

另外最新新增的3例詳細身份，則有待南韓防疫當局說明。

根據南韓政府統計，截至5日0時為止，境內2劑疫苗的完整接種覆蓋率為80.5%（4133萬9847人）；施打第3劑「加強針」的接種覆蓋率為7.7%（395萬2609人）。

▼1205魔王變種OMICRON入侵全球43個國家與地區。（圖／ETtoday，點圖可放大）

▲▼1205魔王變種OMICRON入侵全球43地。（圖／ETtoday）

►南韓疫情狂燒增5352人確診！重症、死亡皆創新高　9人感染Omicron

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