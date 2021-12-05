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國中生用文言文請假　老師「回敬8字」痛快准了！

國中生用文言文請假　老師「回敬8字」痛快准了！

▲大陸一名國中生用文言文寫假單。（示意圖∕翻攝自Piqsels）

圖文／CTWANT

請假不難，難得是如何請得理直氣壯又讓批假者心服口服。中國大陸一名國二生日前就別出心裁的用文言文向老師請假，流暢的文筆與漂亮字跡，不僅讓老師痛快准假，也驚呆了無數網友，直呼：「大家都是學生，為何你如此優秀？」。

綜合陸媒報導，這名國二生因身體不適向老師情假，沒想到還學起古代文人以書信闡述近況的方式，來向老師告假，煞有其事的寫道：

方先生吾師近日可安好？

吾乃二年一班汝生也。因身處季節交替之際，不慎偶感風寒，不得親見，所以作此文詳述。

昨夜天涼如水，疏風掃落葉

簾動畫堂秋色，冷風殘玉體

輾轉徹夜難寐，早起感不適

窗外天氣晴好，卻仍無氣力

咽喉疼痛不語，難能赴課堂

因而求假暫返，躊躇難抉擇

願吾師批准，嗚呼哀哉，哀哉可憐！

國中生用文言文請假　老師「回敬8字」痛快准了！

▲網友們被這名國中生的文筆所折服。（圖／翻攝自《騰訊新聞網》）

眼見學生發揮所學，將平淡無奇的假單，寫成語感流暢、用字精準的文言文，隨即打上大大的勾痛快准假，並在文末寫下「你若安好，便是晴天」，隨後將這份假單分享在微博上。老師表示，這名學生雖然才剛接觸文言文，但很快就對這種文體產生興趣，平常也會用文言文來寫作，這次更被他的文采折服，直讚學生的文言文能力太強了。

網友們看到這份文言文假單，也驚呼「四書五經沒白讀」、「這年頭沒點才華，連請假條都不敢寫了」、「真的好有才」、「老師收到也嚇到了吧」，還有人自嘲：「大家都是學生，為何你如此優秀？」

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