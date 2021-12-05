國道死亡車禍「追撞」佔45%　高公局揭這狀況為主要肇因

▲高公局表示，國道A1等級事故中追撞占比高達45%。示意圖。（圖／記者柯誟政翻攝）



記者許維寧／台北報導

交通部高公局表示，國道近日發生多起事故多是追撞所致，也因此造成多人傷亡。高公局統計，其中A1等級造成人員當場或於24小時內死亡的事故中，追撞佔比高達45%，其中又以未注意前車狀況為主要肇因佔據30%。

高公局指出，今年11月17日凌晨，國道1號北向176公里處，1輛聯結車因駕駛撿拾車內物品而突然減速，造成後方3車煞車不及陸續追撞，其中1輛小貨車遭前後夾擊，駕駛受困車內身亡。同日晚間7時許，國道1號南向231公里處，4輛小客車則因未保持行車安全距離發生連環追撞，造成1人死亡2人受傷；18日傍晚，國道1號北向17.7公里處，1輛大貨車疑似分心或未注意車前狀況，車頭逕自撞入前方貨櫃車尾，導致大貨車內2人身亡。

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兩天內一連發生三起死亡車禍，高公局也表示，經統計國道A1類、造成人員當場或於24小時內死亡的交通事故肇事型態以「追撞」為大宗，佔比高達45%；肇因則以駕駛人因素居多，佔比在80%以上，其中又以「未注意車前狀況」為主要肇因，佔30%以上。若肇事車輛為大貨車、聯結車等大型載重車，事故嚴重程度往往更高。

高公局呼籲用路人，除了遵守行車規定，行駛國道務必隨時注意車前狀況、保持行車安全間距，勿分心駕駛，以免發生事故影響自身安全及行程。