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鐵路一團亂！工地「鐵板撞火車」害車廂分離　交通部也要罰鐵道局

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵昨日一天內就發生三起事故。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵昨晚一列復興號行經萬榮到鳳林站間發生「車廂分離」的事故，交通部台鐵局檢查後指出，該列車的車廂曾被鐵道局工程中「入侵鐵軌的鐵板」撞擊，進一步造成車廂分離。交通部表示，將針對鐵道局失職人員懲處，並咎責承包廠商。

台鐵611次復興號昨日於萬榮=鳳林間發生「車廂分離」事故，司機員檢查車輛是否有氣源洩漏時，發現第3車(SP20013)與第4車(SP20063)列車分離，經檢視連結器外觀及高度無明顯異常後，20：53重新連掛(軔管未損壞)，於20:55現場開車，21:02晚21分到鳳林站。

經花蓮機務段入庫檢查發現，第2車北端海側上下車門踏階、第3車海側車下電瓶箱及第3車南端連結器提手拉桿有異物撞擊痕跡，研判脫鉤為撞擊異物所致。

台鐵局調查後發現，鐵道局代辦「台鐵南平至萬榮雙軌化土建及電車線工程」，東線施工圍籬鐵板鬆脫，初步研判是該鐵板侵入車輛界線，撞上611次車第3車與第4車間連結器解鎖拉桿，導致列車分離。目前已請鐵道局加強鐵路沿線工程檢視及督導。

交通部表示，有關12月1日發生的第611次復興號事件與11月23日發生的台南地下化工程的施工吊卡剎車失靈、侵入鐵路淨空事件，交通部已在調查，調查結果出爐後也會懲處鐵道局失職人員與承包廠商。

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