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快訊／莒光號動力異常！網友哀嚎：大誤點84分↑

▲▼台鐵,台鐵月台,台鐵北返,樹林站,台鐵樹林站,樹林車站。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵莒光號發生動力異常。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵554莒光號發生動力異常事件，網友指出列車已誤點84分。交通部台鐵局表示，目前正在釐清狀況中。

臉書專頁合鐵事故通報平台指出，因554次莒光號於台南車站發生動力異常事件，本車次及南部部分列車延遲。有網友也在臉書社團台鐵家族貼文發問，「554掛在台南？晚77分」有人留言表示疑似是熄火，「晚84台南開車」。台鐵官網顯示，554次莒光是由潮州開往花蓮，到達台南新營已誤點82分鐘。

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台鐵稍早說明，554次莒光號14:34準點到台南站，因機車風泵故障，14：37請求救援，短途旅客已換乘3208次，長途旅客已換乘134次；並由新左營派救援機車，15：34經加掛機車後16：02開，影響旅客約150人。

台鐵最近頻繁出包，先是406次普悠瑪昨日上午在花蓮富源至瑞穗間突然失去動力，至少誤點50分，接著昨日下午224車次（柴電自強號）抵達宜蘭南澳時，9個車廂中竟有6個車廂車門沒有打開，列車就離站了，導致部分乘客根本來不及下車。昨晚宜蘭路段更驚傳斷軌情形，頭城、龜山間東線軌道發現0.5公分裂縫，一度封鎖查修，經緊急加固才恢復行車，但降速為60公里，導致列車延誤。

▲▼台鐵莒光號554車次卡在台南，誤點超過80分鐘。（圖／翻攝台鐵官網）

▲台鐵莒光號554車次卡在台南，誤點超過80分鐘。（圖／翻攝台鐵官網）

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