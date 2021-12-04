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永福國小首次辦理親子共刷口腔保健活動　教育身障兒健康之本！

▲台南市永福國小舉辦「親子共刷」活動，讓永福星星幫親子共學團們，學習如何維護口腔健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永福國小舉辦「親子共刷」活動，讓永福星星幫親子共學團們，學習如何維護口腔健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小多次辦理「親子共學深耕活動」，本學期特別與特教中心和長庚科技大學嘉義分部護理系合作，首次辦理一場不一樣的親子共學活動，不同以往以「閱讀」為主題的親子共學，找來「社團法人台灣口腔照護協會」會員和永福星星幫親子共學團「親子共刷」。

▲台南市永福國小舉辦「親子共刷」活動，讓永福星星幫親子共學團們，學習如何維護口腔健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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活動中也進行特教生和一般生的融合教育，教導小朋友和家長們從食物的選擇到潔牙等一系列的衛教，藉由長庚科大護理系與口腔照護協會會員們的口腔保健宣講和實作，讓小朋友和家長了解蛀牙的可怕，同時帶領學習如何正確刷牙。

「哇！是有大牙牙的粉紅豹耶！」特教兒看到長庚科大護理系潘美玉教授解說刷牙的重要性，每個小朋友都睜大了眼睛很專注的聽著，教授趁機說：「吃完甜食一定要馬上刷牙漱口，要不然會蛀牙、牙齒痛痛哦…」粉紅豹做出一個牙痛扭曲的痛苦表情，小朋友笑得更開心了。

目前就讀永福國小六年級，患有自閉症的阿奕，輔導他的巡迴老師說，多次看到他的滿口蛀牙和不時的牙齦發炎無法適時就醫，實在非常心疼！因為牙齒不好，吃東西也很挑食，阿奕一直無法有六年級學生的生長發育，一直到接觸了「口腔保健」的宣導，才得知特教兒更需要存健康之本，而健康之本就來自於「好好刷牙！」。

▲台南市永福國小舉辦「親子共刷」活動，讓永福星星幫親子共學團們，學習如何維護口腔健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福特教老師林韋材說，曾經看到自閉症學生因為口腔過於敏感的問題，無法順利進行牙科健診，而必須搞到最後要全身麻醉，才能讓醫生進行洗牙和處理蛀牙，這些問題都讓特教兒的家長們十分困擾！！永福自閉症巡迴輔導老師說，與其牙齒不處理最後影響到身體健康，不如從小就好好訓練刷牙，一方面減輕口腔敏感問題，也能促進口語發展，還能消除口臭，進而促進自閉兒的人際關係發展，而且「親子共刷」，全家人一起「牙好壯壯」，也增進親子關係，長庚科大護理系潘美玉教授說「好好刷牙！才有好口福！」實在至關重要！

▲台南市永福國小舉辦「親子共刷」活動，讓永福星星幫親子共學團們，學習如何維護口腔健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「好口福～親子共刷」活動，開放台南市特教兒親子檔報名參加，永福也找來一般生一同共學共融，有50多人一同配合刷牙步驟，刷完牙後用牙菌斑顯示劑確認乾淨度。自閉兒阿奕笑著說牙齒以後一定要又白又乾淨，共學的小朋友也幫他拍手大大鼓勵按讚，讓他自信心大增！潘美玉表示，為了吸引小朋友目光，也希望不再害怕刷牙的不適感，在口腔保健的宣導中也要加入孩子們喜愛的布玩偶來進行示範，還要準備有獎徵答！特別的是使用牙菌斑顯示劑進行潔牙的「終端管理」，小萱的爸爸說，以為已經刷得很乾淨了，但卻還有很多牙菌斑藏在牙縫中！

活動最後，親子共刷的親子檔都能說出正確的答案，像是食物避免黏牙和過甜，吃完後要立即刷牙或漱口；牙刷選用軟毛頭小的，才能深入臼齒清潔等。永福楊淑晏校長表示，非常感謝台灣口腔照護協會來進行「親子共刷」的融合教育課程，不僅可讓孩子學習正確的口腔衛教，在互動遊戲的過程中，也讓孩子們學習關懷及尊重，培養幫助別人的同理心。

▲台南市永福國小舉辦「親子共刷」活動，讓永福星星幫親子共學團們，學習如何維護口腔健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永華區特教中心表示，融合教育是近年來特殊教育極力推動的理念，為了讓身心障礙學生與一般生互相學習，彼此接納與共好，會持續推動「親子共學共融」的學習模式，除了目前的口腔衛教，還有一直在推廣的音樂律動、體適能、藝術創作等課程，甚至一起騎腳踏車等等，也感謝長庚科大護理系和「社團法人台灣口腔照護協會」的支持，使特殊兒在口語表達、社交能力上都有顯著的進步。

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