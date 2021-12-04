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正妹美甲師睡夢中遭狠砍56刀！女兒目睹「被鮮血噴滿臉」細節曝

▲▼辣媽遭砍殺56刀亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲辣媽遭砍殺56刀亡。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川35歲女子顧翠芳去年在7歲女兒面前，被前男友屈江連砍56刀慘死。孩子因目睹母親慘遭殺害的過程後，身心受到了巨大的傷害，仍舊沒有從心理陰影中走出。南充中院一審判決屈江死緩，隨後檢方提出抗訴，認為量刑不當。11個月後，該案於12月3日二審開庭。

據《極目新聞》報導，顧翠芳遇害時年僅35歲，生前為美甲店老闆，離婚後一個人帶著未滿8歲的女兒。顧翠芳與屈江於2018年結識，發展為男女朋友關係，2019年10月以後顧翠芳多次提出分手。

2020年6月1日，屈江認為無法挽回顧翠芳，同時懷疑出現了第三者，自己遭到了顧翠芳的欺騙。他對女方產生仇恨，決定殺害顧翠芳洩憤。

1日下午2時許，屈江攜帶作案刀具，到顧翠芳工作地點，對顧翠芳進行守候、跟蹤。當天晚上8時許，屈江發現顧翠芳下班後，便潛入死者居住社區大樓。

2日凌晨5時30分左右，屈江從樓頂來到顧翠芳家，使用之前偷配的鑰匙，打開顧翠芳房間。之後，他摸黑狂砍56刀，過程中顧翠芳不斷尖叫、哀號，但屈江就是不停手，連續朝著頭部、胸腹、四肢等處狂刺。案發當時，7歲的女兒就睡在同個房間，並目睹了整件兇殺案，且臉部、頭髮全沾滿媽媽的血，直到兇手離開後，才趕緊向鄰居求救。

其實早在2019年10月顧翠芳堅決分手後，屈江為繼續交往，長期對顧翠芳跟隨、糾纏，甚至以殺害相威脅。法院查明，從當年10月底至次年5月，顧翠芳本人或同事曾經就此4次報警，但屈江每次接受警員的開導和批評教育後依舊不改。

就在死亡當晚，顧翠芳和女兒從店面回家時，又發現屈江尾隨，但此後屈江不見蹤影。晚上9時，母女兩人睡覺時，女兒還聽到有火機的聲音和腳步聲，懷疑屈江進到家裡。兩人隨後起床查看，但家裡幾個房間沒看到人，顧翠芳於是鎖好大門，關上家裡的窗戶，將臥室門也鎖好，還用板凳頂住，但這些防範都沒能避免案件的發生。

在一審時，屈江雖然對殺害顧翠芳的事實沒有異議，但其仍舊辯稱，自己為顧翠芳付出了很多，且在戀愛過程中顧翠芳有過錯，是顧翠芬的的行為導致自己最終衝動作案。屈江還辯稱，作案時他只想傷害、教訓，並不想殺了對方。

當年12月30日，南充中院曾一審判決屈江死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身。法院認為，屈江到案後，如實供述殺害顧翠芳的犯罪事實，對其犯故意殺人罪系坦白，並當庭認罪，依法可以從輕處罰，本案系婚戀糾紛引起，在量刑時酌情予以考慮。

隨後，南充市人民檢察院就一審結果提出了抗訴，檢方認為一審判決認定事實錯誤、適用法律不當、量刑畸輕，確有錯誤。時隔11個多月，該案在南充二審開庭。

據悉，庭審已經在3日上午結束，法庭並未當庭宣判。

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關鍵字：

顧翠芳殺人

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