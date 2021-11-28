4年前染惡習！前啦啦隊國手偷竊失風狠殺房東　隊友：不意外

▲馮姓婦人26日凌晨被發現陳屍在家，原以為是疫苗奪命，熟知馮婦竟是遭租客勒斃。（圖／記者陳雕文攝）



記者陳雕文、陳以昇、林冠吟／新北報導

新北市新莊區26日一名馮姓婦人被家人發現陳屍在家中，家人原以為是施打疫苗後而死亡，但經警方追查後發現，馮婦是遭潛入屋內偷東西，卻不甚失風的前啦啦隊國手、34歲的劉姓租客勒死。事件爆發後，劉姓租客的同隊友也出面表示，劉男的性格詭異、陰晴不定，幾年前就染上惡習，到處向隊友借錢，如今鑄下大錯失手殺了房東太太，儘管讓他們相當震驚，但也「不意外」。

回顧整起事故，26日凌晨，馮姓婦人的丈夫深夜返家後，卻發現妻子倒臥在客廳地板明顯死亡，原以為是因為施打疫苗之故，但經檢警相驗後，卻發現馮婦的脖子上有勒痕，認為案情不單純，調閱相關監視器畫面後發現34歲的前啦啦隊國手、劉姓租客在事發前曾翻窗闖進馮婦的家中，疑似因為翻找東西的聲音吵醒正在熟睡的馮婦，劉男竟從背後勒住馮婦，再拿起枕頭悶住馮婦的頭部，直到馮婦斷氣。

▲劉男翻窗偷竊，之後還狠殺女房東。（圖／記者陳以昇翻攝）



案發後，警方循線找上劉男，幾經質問後，劉男才坦承是因為疫情期間沒有工作，經濟困頓加上染毒，才會想要入侵偷錢，卻不慎被馮婦發現，乾脆一不做二不休，徒手將馮婦殺害。

▲劉男翻窗偷竊狠殺女房東後，趕緊帶著偷竊物品逃之夭夭。（圖／記者陳以昇翻攝）



據了解，和劉姓租客同隊的隊友表示，劉男為某科大啦啦隊員，在啦啦隊中擔任中下盤位子，是名相當有實力的選手，不過其私生活卻相當怪異，性格陰晴不定，常會亂發脾氣；自從劉男2年前右腳開過刀後，其性格變得更加詭異，大約在4年前開始常常會向周遭友人借錢，啦啦隊的隊員們更是幾乎都被借過一輪，讓隊友們私下也減少和他聯繫。

該名隊友指出，劉男借錢的藉口不外乎是「家裡欠債、工廠倒閉」等，但友人卻向他們告知，劉男家境相當不錯，名下還有好幾筆房地產，疑似是因為染毒才會四處借錢。此次劉男鑄下大錯的消息傳出，也讓隊友們相當震驚，但仔細回想卻又不覺得意外。

▲隊友透露，劉男4年前染上惡習，幾乎和所有隊員都借過一輪。（圖／記者陳雕文攝，下同）

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