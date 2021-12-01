防風林殺害越女　兇嫌曝「她笑我有前科」拿石塊重擊頭部致死

▲桃園市新屋區後湖區防風林發生越南籍逃逸吳姓女移工命案，圖為案發現場防風林。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區後湖溪出海口防風林今年7月間發現越南籍女屍案，檢警抽絲剝繭查出設籍新北市王姓男子涉案，因女子被發現時褲頭被鬆開，檢警認為王男可能涉嫌性侵後殺人，但經法醫相驗後卻未在女子體內查出王之DNA，因此排除王對女子性侵；此外，王男坦承犯，辯稱案發邀女子在永安漁港出遊時，因女子曾嘲笑他有妨害性自主前科，王心生不滿以石塊重擊其頭部4、5次，導致其顏面處嚴重凹陷且大量顱內出血致死，檢方1日偵結依殺人罪嫌將王提起公訴，目前王仍桃園看守所羈押中。

檢警調查，這起發生在今年7月31日上午在新屋區後湖溪出海口右側防風林，有釣客發現女子陳屍防風林內，由於女子褲頭鬆開、上衣前後反穿、胸罩褪至胸前且臉部等處嚴重凹陷變形等明顯外傷，楊梅警方據報後認定有他殺嫌疑，組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

▲涉嫌持石塊砸死越南籍逃逸吳姓女移工命案，楊梅警方在現場蒐證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，死者是在新北市某工廠工作的29歲越南籍失聯女移工，來台工作3年多，上月底與工廠50歲男同事王姓男子共乘一輛車到桃園市新屋區永安漁港遊憩，但隔日有釣客在後湖溪防風林間發現吳女陳屍偏僻處，警方調閱周遭監視器查出王男涉有重嫌，在8月2日下午在新北市某工廠查獲王男到案，由於王男去年才因性侵案獲得假釋，檢警質疑王可能性侵女子並予以殺害，因此向院方聲押獲准。

▲涉嫌持石塊砸死越南籍逃逸吳姓女移工命案，新北市籍王姓男子遭楊梅警分局緝捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

王男在檢警偵訊時辯稱，案發當日與吳女共遊後曾起口角，因女子對其言詞語帶諷刺，嘲笑他曾有妨害性自主前科，王則認為女子瞧不起他，因此心生不滿，隨手拾起地上石塊朝其後腦勺猛砸4、5次，導致女子顱骨損傷、大量出血致死，但女子為何褲頭被解開，王男僅坦承殺人嚴詞否認有性侵事實。

檢察官根據法醫解剖與驗屍報告，女子子宮、陰道、胸部、乳頭、頸部與雙手指甲等處經過鑑定後均無王男之DNA，至於女子為何褲頭鬆開、胸罩褪至胸部上方等疑點，檢方則認為因與案發時間相隔1週之久，不排除可能遭海風或其他外力等因素，難以遽論與王男有關，以上述罪責相繩，因王犯罪嫌疑不足，檢方偵結就妨害性自主罪嫌予以不起訴處分。

此外，在押中的王男在複訊坦承以石塊隨機起意殺害越籍女子，檢方在多名證人與警方提供監視畫面截圖與法醫提供驗屍報告等證據佐證，檢方偵結依殺人罪嫌將王提起公訴。

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