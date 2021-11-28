體諒前啦啦隊國手卻遭殺害！　女房東「生日慘成忌日」陳屍客廳

▲劉姓前啦啦隊國手染毒缺錢，竟殺害女房東。（圖／記者陳雕文攝，下同）

記者陳以昇、陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市新莊區26日發生一起命案！一名馮姓女子被丈夫發現陳屍於家中客廳，原以為是打疫苗奪命，但馮女頸部出現可疑勒痕，警方進一步調查才發現，原來是「前啦啦隊國手」劉姓男房客為錢痛下殺手。據了解，11月26日為馮婦生日，不料，她卻在這天遇害，生日慘成忌日。

回顧整起事發經過，65歲的馮女26日被72歲許姓丈夫發現倒臥客廳地板上，經緊急送醫搶救過後，仍不幸宣告不治。由於馮女先前曾施打疫苗，一度被懷疑是疫苗奪命，但轄區員警發現，她的頸部疑似出現勒痕，察覺「怪怪的」。

經調閱馮女家門口監視器畫面得知，住在5樓的劉姓男房客曾於26日凌晨3時許，出現在6樓窗戶旁，還打開窗爬入屋內，警方認為劉男涉嫌重大，於27日晚間將人逮捕歸案，並於28日凌晨突破其心防。

劉男到案後坦承，是因為染上毒品又缺錢花用，才會想要闖入房東家偷錢，但過程中不慎被馮女發現，便一不做二不休從背後用手臂將人勒斃後逃逸。

馮女丈夫透露，劉男11月中旬在臉書社團中看到租屋訊息，進而與妻子簽約，妻子體諒他要搬家，讓他提前入住，不料，劉男住沒有3天竟痛下殺手。據了解，馮女生日就在11月26日，她卻在這一天遭房客殺害，生日慘成忌日，令人思及為之鼻酸。