柯文哲文宣大將求去！　柯昱安：「竹竿變肥宅」需要喘息空間

▲柯昱安辭去民眾黨職務，暫離柯團隊。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲麾下的文宣大將柯昱安，再11月底時向柯請辭，預計在公投結束後卸下黨團文宣部主任一職。由於柯昱安可以說是正統的「柯家軍」，過去曾在2014年參與海選未上，之後在2016年進入柯團隊服務，主導柯不少網路文宣的操作都頗受好評，如今選擇離開團隊，備受各界關注與討論。

柯昱安4日在臉書證實，已經在上個月向黨主席柯文哲提出辭呈，預計12月18日，離開民眾黨立院黨團副主任及文宣創意部主任的業務。他表示，這些日子以來，從一根竹竿一路做到變成一個肥宅，確實需要一點喘息的空間，「多愛惜自己一點」，所以請大家原諒他這個自私的決定。

「非常感謝柯P給予發揮空間，在這5年以來，跟著大家一起在資源有限之下，努力創作出許多有趣的作品。」柯昱安說，從2017在世大運期間爆紅的官方Instagram，2018的「一日市長幕僚」，2019的「這就是科學」與「阿北面對面」，2020前進民眾黨立院黨團，與五位委員從零開始在立法院共同作戰，一直到今年在五位委員的努力下，打下非常亮眼的成績。

柯昱安表示，也要感謝文宣創意部的同仁，他們身經百戰，而且在過去一年當中的磨練之下，打下非常穩固的基礎，經歷過創黨最困難的草創、磨合階段後，很多業務已經上軌道，公投宣傳結束後，他的階段性任務也告一段落，相信未來接手職務的人，在這麼強大的團隊支持之下，一定可以輕鬆勝任。

柯昱安說，在文創部他常常收起外頭的嬉笑怒罵，作為一個囉唆和龜毛的長官，因為一個品牌的口碑需要長期累積，要毀壞則是一時半刻，一個失誤、一個錯字就有可能變成負面新聞，但感謝這些壓力，讓他成長，也讓這個團隊成長。

「我不知道未來會如何，但我知道在此時此刻，民眾黨還是一個有潛力、有能量、具有前景的品牌。」儘管要離開，但柯昱安仍對黨內喊話，希望未來每一位握有權力的人，都能夠一樣「龜毛」的細心呵護，而不是放任這股能量消散。