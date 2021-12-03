中央開放賣場打疫苗　柯文哲批：舊的點都打不滿開新的點幹嘛？

記者陳家祥／台北報導

中央日前宣布將開放量販店、百貨等地接種疫苗，增加完整接種第2劑的普及率。對此，台北市長柯文哲表示，台北市每個禮拜可以提供差不多28萬的注射量，但近來配對率很差，「顯然中央的疫苗預約系統應該是已經失靈」；柯質疑，舊的點都打不滿了，開新的據點幹什麼？「我覺得那個設計，有時候真的是中央跟地方脫節」。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

針對中央進一步開放疫苗施打的場域，台北市長柯文哲說，打疫苗是最快下週開始，會下一道命令，變成禮拜五、禮拜六要進來開會，要怎麼打我都還沒想好，到底什麼疫苗下來多少也不知道，「這實在是...，疫苗政策還是要按部就班」。

至於目前診所預約率已經不高，還要再進一步開放量販店？柯文哲說，中央後來把疫苗預約系統全部收回，台北市每個禮拜可以提供差不多28萬的注射量，可是我們提供注射量，電腦系統在他手中，他們要負責配對。

「我發現我們最近這幾期，蔡副市長也有說，配對率很差。」柯文哲納悶，到底是發生什麼事？我們有準備注射量，他負責要配對把人配進來，我認為顯然中央的疫苗預約系統應該是已經失靈，「可能是有些人打到沒有去取消，怎樣亂掉」。

柯文哲說，台北市政府準備好要來打都打不滿，在目前的體系之下，每個禮拜可以打28萬，現在打不到5成，你去開新的據點幹什麼？舊的點都打不滿了，「我覺得那個設計實在是，有的時候真的是中央跟地方脫節」。