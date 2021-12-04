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社會 社會焦點 保障人權

上班一天出事！油豆腐噎死長照中心翁　護理主任過失致死判刑

▲▼士林長照中心外觀。（圖／記者許靖騏攝）

▲一名長照中心護理師疑似疏失導致住民死亡遭判刑。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓護理師2017年到一家長照機構擔任護理主任，才剛上班一天，機構內一名中風的老翁就被油豆腐噎死，老翁家屬認為護理主任有疏失提告，法院審理後認為護理主任未將老翁的餐點由「正常餐」改為「絞食餐」，依過失致死罪判處她一年有期徒刑，可上訴。

判決指出，林姓女子是2017年12月1日到長照中心擔任護理師主任，黃姓老翁則是2017年8月入住，林女稱上班第一天有發現老翁進食速度偏快，有親自紀錄「續追蹤進食情形」並將將黃的餐食改為絞食，但隔天黃翁在用餐時，突然被食物堵住氣管無法呼吸，經送往高醫急救後，在黃翁口中夾出一塊約7、8公分的油豆腐，急救後黃翁呈植物人狀態，並在2018年1月20日因內出血導致低血容積休克死亡。

老翁家屬不滿林女明知老翁無法吃正常餐食，卻未提供流質的絞食，憤而提告，而檢察官也依業務過失致死罪嫌對林姓護理主任提起公訴。

法院審理時，護理主任辯稱事發當天提供的是絞食餐，黃翁不可能吃到油豆腐，認為可能是黃翁外出復健時，在外面吃了油豆腐，黃翁口中的油豆腐應該是急救時，由胃部擠壓到喉嚨處，不可歸責她。

法院調查，長照中心提供的餐食分為「灌食餐」、「絞食餐」及「正常餐」，規定護理人員如擔心住民進食可能發生意外，應先更改餐點觀察3天，而事發當天菜單雖然沒油豆腐，但無從排除菜色內仍有油豆腐的可能性。

法院審理後認為。林女到職第一天，就知道黃翁吃正常餐的速度過快，且知道他沒牙齒，僅靠假牙進食，依執行護理業務之知識、經驗，老翁吃正常餐可能有嗆到或噎到的風險，但卻疏未注意，沒改為絞食餐，導致老翁被油豆腐碎片阻塞氣管窒息，依過失致死判她1年，全案可上訴。

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