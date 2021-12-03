喬友大火依過失致死罪起訴　業者蔡進峰：消防員殉職也算在我頭上　

▲百香果商旅老闆蔡進峰。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓6月30日大火，造成6-9樓百香果商旅防疫旅館4死22傷的悲劇，其中消防員陳志帆殉職，業者蔡進峰訊後被100萬元交保，今天（3日）彰化地檢依涉過失致死、過失傷害罪嫌起訴，至於縣府官員是否涉有行政疏失及現場消防指揮是否涉有指揮失當部分，目前仍分案調查中，蔡進峰對於被起訴，也有話說。

▲喬友大火。

火警過後，蔡進峰當時受訪表示，他並非神仙，也是受害者之一，明明是依從消防人員的建議，讓房客留在房間，如今陷入這種局面，是「這個政府讓我進退兩難」，其實最大要負責的是2樓、3樓防火門都沒關，要疏散時濃煙密布，造成人命，如今他也與多名受害者及罹難家屬和解，累積賠償金共330萬元。

▲殉職消防員陳志帆家屬按鈴提告蔡進峰等4人。

蔡進峰指出，起火地點位在2樓，但起訴書內容卻沒有提及2樓所有權人、管理員是否也疏於管理，防火門遭到破壞致釀災，是否也應該有所究責，陳志帆在救災時，氧氣空瓶用盡葬生火場，這應該是救災體系失當，怎麼會是我涉過失致死罪嫌，「難道這個也算在我的頭上」，他會在法院審理時做出申覆；另外有關陳志帆妹妹到法院按鈴提告，他個人則予以尊重。