獨／甜美女大生坐R8枉死！閨蜜IG痛罵甩尾男沒種：死的人應該是你

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區27日發生死亡車禍，28歲黃姓男子開千萬奧迪超跑R8，載著21歲翁姓女大生，途中黃男疑加速，整輛車在地面濕滑下失控180度翻轉，撞上電線桿後起火燃燒。長相甜美的翁女沒繫安全帶，導致頭部顱內出血，搶救不治。她的閨蜜得知悲傷消息後，在IG痛罵黃男：「有種甩尾為什麼沒種面對，死的人應該是你才對吧！」

▲奧迪R8自撞，造成翁姓女大生死亡。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

翁女閨蜜在IG上，截圖肇事黃男IG帳號且悲憤欲絕，寫下「有種甩尾為什麼沒種面對，好生氣，到底憑甚麼奪走一個人生命」，甚至質疑「如果一開始把翁帶下車的時候有CPR，結局很有可能跟現在完全不同，當下還想回車上拿東西，腦袋是不是壞了?再講難聽一點，死的人應該是你才對吧」。

▼長相甜美的翁女，因黃姓男子開R8自撞，導致她顱內出血當場死亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

《東森新媒體ETtoday》向閨蜜進一步詢問，才得知她們認識多年，沉浸痛失好友心情的她，最後僅表示「只希望好姊妹在那邊也可以過得很好」，其餘不便再多說。

28日法醫相驗翁女死因，初步發現翁女在車禍撞擊過程中，頭部前額受到猛烈撞擊，不僅額頭有紅腫傷痕，顱內出血為喪命主因。警方將依蒐集到的現場證據，函請新北市警局交通大隊事故組進行後續車禍肇事責任鑑定，以釐清事故原因。黃男也被依過失致死送辦，士林地檢署複訊後諭令10萬元交保。

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