諷面試女總座「像整型前斯容」　OL求職不順發文嗆聲下場出爐

▲面試求職。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名蔡姓女子去年8月到外商公司應徵工作，面試後竟到該公司在104人力銀行網站的徵才頁面上，發文指這家公司的面試職員「長得像整型前的斯容」，負責面試的公司陳姓女總經理氣得提告求償50萬元，蔡女辯稱「斯容」是形容勇敢而非美醜，但法官不信，判蔡女賠償5萬元，可上訴。

判決指出，去年8月6日上午11點多，蔡女到外商的台灣分公司應徵財務人員，過程中，她與負責面試的陳姓女總經理疑發生不愉快，結束面試後，蔡女到該公司在人力銀行網站的徵才頁面，發文嗆聲。

蔡女嗆女總經理「長的像整型前的斯容」，還強調「求職也在挑公司」、「這位女士，態度不上道喔！」、「問問題也感覺聽不出其中的專業」、「莫名其妙的面試與過程」，陳姓女總經理事後得知此事後，氣得向蔡女提告求償50萬元。

高雄地院審理時，女總經理整理出多篇媒體報導，指現今媒體多以「驚悚舊照」、「遭恥笑」、「嚇壞眾人」、「醜八怪」、「長得醜」、「醜得驚人」、「醜女」等標題或註解，誇大形容「整型前的斯容」其貌不揚，足見以「整型前的斯容」形容他人外表，在語意上確有負面評價。

蔡女則辯稱，她寫出「整型前的斯容」，看到的只是勇敢而非美醜，她只是單純覺得陳女長得像整型前的斯容而已，並無美醜的價值判斷，而且在求職網頁上留言，並非公開，且也寫了道歉信給女總經理。

法官審理後認為，根據蔡女的前後文，可見她不滿面試過程，才會寫下這些詞句，明顯就是要侮辱女總經理的外表，因此不採信她的說詞，並認定她攻擊他人外表，已侵害陳女名譽，判賠5萬元，可上訴。