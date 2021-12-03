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桃園將規劃賣場內疫苗接種站　方便民眾隨到隨打

▲市長鄭文燦表示，桃園將規劃賣場內疫苗接種站。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦表示，桃園將規劃賣場內疫苗接種站。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日視察桃園巨蛋疫苗接種站時表示，第16期Covid-19疫苗接種計畫於2日至8日期間施打，桃園巨蛋疫苗接種站今日全天提供BNT第二劑接種服務，約有1,962人預約。未來市府也將配合中央流行疫情指揮中心政策，於購物中心、量販店等地點設置接種站，方便民眾隨到隨打，盼加速提升疫苗覆蓋率。

鄭市長指出，桃園市第16期疫苗接種計畫符合資格者共計27萬2,239人，其中AZ及莫德納由合約醫療院所進行施打；全市45處社區接種站則於12月3日全天及12月7日上午提供第二劑BNT接種，接種服務量能約為7萬7,110人，預約人數共6萬7,376人，預約率約87.38%。鄭市長也期許團隊透過貼心接種服務，協助民眾完成第二劑疫苗接種。

截至12月1日止，桃園市Covid-19疫苗第一劑接種188萬6,161劑，人口涵蓋率為82.99%；第二劑接種134萬9,348劑，人口涵蓋率達59.37%。鄭市長也提到，未來市府規劃於購物中心、量販店等合適地點設置接種站，方便民眾隨到隨打，鼓勵更多人接種疫苗，提高自身防護力。包括社會局副局長劉思遠、桃園區長陳玉明等均一同視察。

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