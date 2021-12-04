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女兒脫單！阿母助攻「端麻油雞佛」再塞神秘小包：啊他體育系啊

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO媽準備了神祕小包包。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

媽媽這波助攻也讓人太害羞了吧！一位女網友表示，她從大一下學期跟前男友分手後，事隔2年多，終於又交男友了，對象則是體育系的人。「作為非常關心女兒終身大事的我老母，對於這位男友自然是十分上心」，塞神祕驚喜包讓原PO哭笑不得，「不是啊！媽媽妳對於體育系是不是有什麼誤會？」

這位女網友在《Dcard》發文「媽媽對體育系男友的誤解」，說她跟體育系的男友在一起之後，媽媽就對男生相當上心，「雖然目前沒有任何進一步計畫的打算，不過有幾次帶著他回家吃飯時，總是覺得當晚菜色異常豐富或是生猛」，像是餐桌上居然出現「麻油雞佛」，讓她不禁直呼「為什麼會有麻油雞佛？老媽你說說看啊！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲本來以為是衛生棉，沒想到是一大包保險套。（圖／翻攝自Dcard）

最近，她有次趕著要搭車回學校宿舍，阿母突然趁亂拿出一個裝衛生棉的小包包給她，「我想說是昨天跟媽媽說生理期來了，所以貼心幫我準備了。」直到回到宿舍，她把小包包拿出來一摸，才發現手感不太對勁，一開驚呆「痾痾痾竟然是一大包保險套啊！」數一數一共25個。

這一幕讓原PO哭笑不得，「不是啊！媽媽妳對於體育系是不是有什麼誤會？不是所有體育系都是瘋狂做菜的吼！體育系也是有做一次就累的好嗎？」也忍不住傳訊息吐槽「為什麼！妳要給我那麼多保險套啦！」老媽還很可愛的解釋「我想說新聞都說運動員需求都很大。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO的可愛老媽一句「啊他體育系的啊」讓網友笑翻 。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多人紛紛笑噴，「媽媽超開放」、「我媽根本不可能這樣，她可能拿25條皮鞭出來」、「妳馬麻好可愛」、「千金難買好媽媽」、「這數量不便宜欸」、「笑死，我媽也喜歡趁我趕搭車的時候塞保險套到我包包啦」、「媽媽也太可愛XD！而且不是生理期嗎到底XDDD」、「『啊他體育系啊』好鮮活欸這句。」

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