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轎車變換車道「插進大貨車底」拖行！驚悚影片曝光　女駕駛險斷頭

▲▼轎車「插進大貨車底」拖行。（圖／翻攝自Facebook／Grzesiek Misiek）

▲轎車「插進大貨車底」拖行。（圖／翻攝自Facebook／Grzesiek Misiek）

記者張方瑀／綜合報導

美國伊利諾州日前發生一起離譜的車禍，有一輛大貨車在高速公路上行駛時，車子下方竟卡著一輛小客車，車底不斷冒出陣陣白煙，女駕駛則被卡在小客車上，驚恐地對外揮手求救，全程都被另一台車輛的行車紀錄器給拍了下來。據悉，疑似是女駕駛想要變換車道時，不慎卡入車底。

根據《每日郵報》報導，伊利諾州294號州際高速公路11月30日發生一起離譜的車禍，從曝光的行車紀錄器畫面可以看到，有一輛大貨車行駛時，車底下不斷冒出陣陣白煙，隔壁車道的駕駛靠近一看才發現，居然有一輛小客車卡在車底，車子的前半部卡在貨車底下，而後半部則露在外面，且駕駛座上還有一名女子不斷揮手向外求救。

報導指出，52歲的大貨車駕駛約素福（Mohamed Yousif）在其他駕駛的示意下靠邊停駛，才發現自己的車底下竟卡著另一輛車，而小客車的駕駛是年僅19歲的加德納（Laylisha Gardner）。當地警方表示，當時加德納是在試圖變換車道時，意外卡進貨車底下，但拖行過程中，小客車不斷發出刺耳的摩擦聲，約素福竟完全沒有察覺。

最令人感到意外的是，這起事故沒有造成任何人受傷，加德納非常幸運地在沒有被壓扁的小空間下存活。影片在網路上曝光後，許多網友也紛紛留言表示，「為何沒人按喇叭示警？」、「大客車司機完全沒看後視鏡嗎？」

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