獨／退休警界精英車禍亡！前一天打BNT　家屬不捨解剖讓他好走

▲屢破重大命案的退休警察楊春賢（左1）日前車禍不治。（圖／楊春賢臉書）

記者鄧木卿／台中報導

10年前偵辦轟動全台的翁奇楠命案的台中市前偵查隊長楊春賢，3天前和友人騎機車在苗栗和張姓駕駛的小貨車發生車禍，楊送醫不治，據了解，楊前一天才在埔里打了BNT疫苗，不過楊沒有慢性病史，也沒有出現副作用，車禍是否和打疫苗有關？由於申請藥害救劑過程曠日廢時，而且還要解剖，家屬傾向不會申請。

苗栗縣泰安鄉八卦村新中橫道路往南庄方向（泰安聯絡道1.8公里），12月1日下午3時37分發生一起死亡車禍，58歲的楊春賢騎機車和對向開著小貨車的47歲張姓男子碰撞，張呼氣酒測值為零，楊送往大湖鄉大順醫院搶救，院方下午5點48分宣布死亡。

楊春賢死亡消息傳出後，引發警界相當震憾，楊從警期間破案無數，尤其是10年前順利偵破震驚全台的翁奇楠命案，轟動一時，後來在2015年選擇退休，歸隱埔里山林。

楊的遺體暫放在台中市五義街的靈堂，16日舉辦告別式，這幾天都有不少警界和民間好友前來捻香致意，大家談論的都是楊生前種種待人有禮、屢破大案的事蹟，言談間充滿惋惜和難過。

據了解，楊前一天在埔里打了BNT疫苗，但正值壯年也沒有慢性病史，沒有副作用，車禍是否和打了疫苗有關？家屬傾向不會申請藥害救劑，因為曠日廢時，而且還要解剖，至於車禍肇責部份，則由苗栗檢方調查中。