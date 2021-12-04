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輕拉衣角也上榜！「男生心臟爆擊」10大行為曝　網見第7名：好可愛

▲▼拉男友衣角,拉衣角,撒嬌。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲「輕輕拉男友衣角」是男生覺得女生最可愛的行為。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

愛情使人盲目，曖昧或熱戀期時，對方不管做什麼都覺得好可愛、好喜歡！近日就有網友貼出「男生覺得女生很可愛的10大行為」，排名曝光後，隨即引發熱烈討論，網友也紛紛笑回，「沒有顏值一切都是可怕」、「剛認識什麼都可愛啦」。

這名網友在Dcard上，以「男生覺得女生很可愛的10大行為」為題發文，提到日本知名投票網站《goo ranking》先前曾統計出10個男友覺得超可愛的行為：

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1.輕輕拉男友衣角
2.見面就露出開心的笑容
3.離別時面露失落神情
4.走路時牽緊男友的手
5.大口享受美食
6.被注視而害羞臉紅
7.天冷時，用袖子蓋住一半的手
8.小跑步到約會的地方
9.打噴嚏發出「哈啾」
10.起床睡眼惺忪揉眼睛

▲▼手藏在袖子裡面。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲很多人覺得「手藏在袖子裡」也很可愛。（圖／記者鄺郁庭攝）

原PO透露，日前她就拿這個排行榜拿去問男友，想不到對方竟對「袖子」格外有感，會想要抱緊處理，不知道其他人怎麼看呢？

貼文一出，不少網友都留言回應，「這篇也錯得太離譜了！我女友無時無刻都很可愛好嗎」、「老子就是不爽別人扯我衣服」、「女友生氣後，和好的那刻也很可愛」、「手手露一點出來真的超可愛」、「怎麼可以沒有綁馬尾」、「第2點男生這樣我也會超暈的」。也有網友表示，「臉好看怎樣都可愛唄」、「要長得好看才可愛吧」。

▲▼LINE,回訊息,看手機,滑手機,看賴。（圖／記者劉維榛攝）

▲傳可愛貼圖也讓人心動。（示意圖／記者劉維榛攝）

除了上述10點外，《goo ranking》今年10月也有分享其他男生覺得女生可愛的行為，分別有抬頭注視自己、在LINE使用可愛貼圖、笑得很開心、天然呆、坐在自己身邊、在人潮中伸手抓住自己的袖子、有點喝醉的模樣，以及將頭髮解開。

此外，本站曾報導《日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分》，日本網友也有投票出10個討人厭的大地雷：

1.會抽菸
2.愛喝酒
3.太會花錢
4.以自我為中心
5.懶散骯髒
6.喜歡買名牌
7.不自然整容臉
8.用娃娃音說話
9.什麼事情都告訴朋友
10.過於纖細

▼太會花錢的女生讓男生反感。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

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