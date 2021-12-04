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第13屆海峽論壇12/10登場　馬曉光：為台青提供1603個工作機會

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十三屆海峽論壇將於12月10日在福建舉辦，主會場設置在廈門，11日舉辦論壇大會。大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，本屆論壇面向台灣青年提供1603個崗位，將簽訂鄉建鄉創、人培養、台青創業、行業合作等領域多項協議。

馬曉光指出，有關設區市和平潭綜合實驗區舉辦相關活動，各項籌備工作基本就緒。海峽論壇論壇組委會邀請台灣有關政黨代表、台灣主辦單位代表，以及台灣行業精英、社團負責人、工青婦、鄉鎮村裡農漁水利、民間信仰等各界嘉賓以不同方式出席論壇相關活動

馬曉光表示，本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，採用線上線下結合、集中分散結合的舉辦方式，安排論壇大會和青年交流、基層交流文化交流、經濟交流四大版塊41場活動，同期舉辦15場活動。

儘管受到疫情影響，兩岸舉行線上視訊方式交流不中斷。馬曉光說，從6月份開始陸續有20多場活動成功舉辦，1500多位台灣民眾參加，線上10萬台胞參與互動交流，相關話題網絡閱讀量超過2000萬。本屆論壇面向台灣青年提供1603個崗位，將簽訂鄉建鄉創、人培養、台青創業、行業合作等領域多項協議。

▲▼海峽論壇,汪洋。（圖／記者任以芳攝）

▲今年海峽論壇大陸方面傳出大陸全國政協主席汪洋將出席。（資料圖／記者任以芳攝）

已經舉行第13年的海峽論壇於10日在廈門舉行，目前確定兩岸會場採取視訊上舉行。雙方出席嘉賓，台灣方面可能由國民黨主席朱立倫出席，大陸方面傳出大陸全國政協主席汪洋將出席。

另外，今年海論交流依然著重台青發展趨勢，近年大陸政府積極鼓勵台灣年輕人赴陸發展。今年10月底剛結束的海青節也為台青甄選1223多個就業崗位，年薪達15萬元人民幣，換算台幣是64萬多台幣，平均下來月薪5萬多。工作內容有軟件開發、遊戲策劃、教育、醫療等眾多領域。

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