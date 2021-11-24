　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／帽T殺手成「籠中鳥」何時遣返？　國台辦：進一步核實中

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2021.11.10 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

新北市新店行刑式槍擊的涉案冷血槍手黃泳群22日作案後潛逃到大陸廈門市， 台灣警方已透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》正式發函，請求陸方公安局協助逮捕、遣返涉案黃嫌。目前是否有最新進展？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（24日）指出，有關情況正在進一步核實當中，有進一步消息我們會及時通報大家。

▲▼穿帽T的殺手犯案後跑離現場，警追做案車竟詭異轉讓多手，警高層開會聽簡報 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲帽T殺手黃嫌作案後潛逃廈門，因對岸隔離政策成為「甕中鱉」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

34歲綽號勇仔的黃嫌以為潛逃廈門可以脫身，但人算不如天算，大陸邊境格十分嚴格，黃嫌一落地就被送往隔離酒店。依照廈門防疫要求必須14+7隔離期，基本上已經是籠中鳥、甕中鱉。

但黃嫌是高危險人物，在酒店隔離隨時都有攻擊他人或逃跑疑慮，依照大陸公安「天網」逮捕模式，估計黃嫌落地前早被嚴密監控，是否人已被逮補，尚未有進一步消息。

目前台灣警方已透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》正式發函，請求陸方公安局協助逮捕、遣返涉案黃嫌，依照台陸合作打擊犯罪執行程序，須由刑事局兩岸科窗口，向大陸公安部門遞交申請，經北京中央公安部第一局港澳台事務辦公室批准，分案給陸方地區公安單位執行。因涉及兩岸合作事務，至今陸方公安部門尚未正式回應。

ET快訊
快訊／32歲護理師彩虹橋下輕生　身體懸半空
超商「包裹取貨」新規定　客傻：騙人的吧！鄉民戰翻
汪小菲離婚後首發聲！　最新行蹤曝
賓士高速「插進超商」畫面曝！　店員慘斷腿
許維恩白紗照曝！「露半球」甜吻王家梁閃爆
遠東遭陸開罰20億天價！　國台辦開嗆：心知肚明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港法官收到「爛肉恐嚇信」　寄件者疑為「流亡台灣港人」

直播吞農藥自殺網紅「骨灰」被調包配冥婚　嫌犯稱：成功可賺30萬

香港首劑疫苗接種率超7成　第二劑66.9%「為通關做好準備」

4地質員進「凶險哀牢山」全身亡！一人遺體面帶笑容　可能死因曝

台商怎界定「台獨金主」紅線？　國台辦：該不該捐助「心知肚明」

快訊／帽T殺手成「籠中鳥」何時遣返？　國台辦：進一步核實中

城管狗咬傷78歲老太太！耍特權還拿出警棍　牽出百萬案外案GG了

美民主峰會邀台灣拒大陸　國台辦：涉台稱謂錯誤，堅決反對

習近平召開全軍會議：着力建設「一切為了打仗的後勤」

福建「通橋」金門、馬祖？　國台辦：已完成初步技術方案

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

兒忤逆老媽！壯爸秒站起「想K爆」　網見他魁梧身形：差點見上帝XD

香港法官收到「爛肉恐嚇信」　寄件者疑為「流亡台灣港人」

直播吞農藥自殺網紅「骨灰」被調包配冥婚　嫌犯稱：成功可賺30萬

香港首劑疫苗接種率超7成　第二劑66.9%「為通關做好準備」

4地質員進「凶險哀牢山」全身亡！一人遺體面帶笑容　可能死因曝

台商怎界定「台獨金主」紅線？　國台辦：該不該捐助「心知肚明」

快訊／帽T殺手成「籠中鳥」何時遣返？　國台辦：進一步核實中

城管狗咬傷78歲老太太！耍特權還拿出警棍　牽出百萬案外案GG了

美民主峰會邀台灣拒大陸　國台辦：涉台稱謂錯誤，堅決反對

習近平召開全軍會議：着力建設「一切為了打仗的後勤」

福建「通橋」金門、馬祖？　國台辦：已完成初步技術方案

LINE貼圖邁入10周年　上架貼圖超過810萬組

王建民幽默發文：幸好我只拿棒球和手套　網友熱議蔡其昌也留言

正妹健身自拍　驚見變態男偷拍她「渾圓形狀」！6秒噁爛片惹怒網

12月辦雙城論壇！柯文哲：台、陸各有堅持　盼透過交流達「互相諒解」

偷拍大S婚禮糗樣結10年仇！290億富豪「秒轉發汪S離婚PO文」　網虧爆

路邊抽煙突然被飛車「腰斬」　女重傷送醫恐怖畫面曝光！

快訊／澎湖馬公女護理師「彩虹橋輕生」　身體懸半空隨風盪

八村壘返回隊內訓練狀態佳　總教練肯定為復出邁進

驅魔哥闖女僕店找「小愛」　撕毀人形立牌再打女店長嗆：砍妳的頭

看起來都沒人！轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢：99.9%都會買

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

大陸熱門新聞

陸「台獨懲戒名單」不只3人　

女網紅「直播喝農藥」 亡　骨灰竟被殯儀館調包配冥婚

男慶祝生日　2天後左手臂被迫截肢

帽T殺手已成「籠中鳥」何時遣返？ 國台辦回應

她直播喝農藥亡　骨灰被掉包配冥婚

台商怎界定「台獨金主」？　國台辦回應

藝術照挨轟醜化中國人！攝影師陳漫道歉

正妹增重10Kg從軍...驚人變化全場佩服

上海市台協換屆圓滿成功

小米申請圖形商標　竟是董事長雷軍的個人簽名

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

陸團隊打破谷歌懸鈴木「量子霸權」神話 奪超算界戈登貝爾獎

當街追砍孕婦！他用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

福建「通橋」金馬？國台辦：完成初步方案

更多熱門

相關新聞

連機車都嘲笑我！失業男發酒瘋推倒19輛

連機車都嘲笑我！失業男發酒瘋推倒19輛

彰化縣員林市53歲吳姓男子昨天中午發酒瘋，一邊嘶吼一邊將停在三民街的機車一一推倒，警方獲報到場，據了解，吳男疑因工作不順借酒澆愁，走過一整排機車，覺得連機車也嘲笑他，才會氣得推倒機車，經查共推倒19輛，警訊後，將吳男依毀損罪嫌送辦。

生日想擺1314包毒咖啡求婚　最後結局很慘

生日想擺1314包毒咖啡求婚　最後結局很慘

汐止狠夫落網畫面曝！　被逮嘶吼：我不要

汐止狠夫落網畫面曝！　被逮嘶吼：我不要

台中一蘭拉麵開幕　排隊入場等到傍晚

台中一蘭拉麵開幕　排隊入場等到傍晚

公車藏工程師襲胸狼　人夫心痛：男人最大的無奈

公車藏工程師襲胸狼　人夫心痛：男人最大的無奈

關鍵字：

兩岸打擊犯罪廈門

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

理科太太首鬆口曝離婚主因！找「婚姻諮商」也失敗

網求試穿性感背心　許瑋甯「直播更衣」辣翻

快訊／昆凌爆家中出意外「頭部撞傷」急取消活動

金管會公布今年「大到不能倒」銀行！　中信銀、國泰世華銀等6家不變

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面