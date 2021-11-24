快訊／帽T殺手成「籠中鳥」何時遣返？　國台辦：進一步核實中

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

新北市新店行刑式槍擊的涉案冷血槍手黃泳群22日作案後潛逃到大陸廈門市， 台灣警方已透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》正式發函，請求陸方公安局協助逮捕、遣返涉案黃嫌。目前是否有最新進展？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（24日）指出，有關情況正在進一步核實當中，有進一步消息我們會及時通報大家。

▲帽T殺手黃嫌作案後潛逃廈門，因對岸隔離政策成為「甕中鱉」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

34歲綽號勇仔的黃嫌以為潛逃廈門可以脫身，但人算不如天算，大陸邊境格十分嚴格，黃嫌一落地就被送往隔離酒店。依照廈門防疫要求必須14+7隔離期，基本上已經是籠中鳥、甕中鱉。

但黃嫌是高危險人物，在酒店隔離隨時都有攻擊他人或逃跑疑慮，依照大陸公安「天網」逮捕模式，估計黃嫌落地前早被嚴密監控，是否人已被逮補，尚未有進一步消息。

目前台灣警方已透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》正式發函，請求陸方公安局協助逮捕、遣返涉案黃嫌，依照台陸合作打擊犯罪執行程序，須由刑事局兩岸科窗口，向大陸公安部門遞交申請，經北京中央公安部第一局港澳台事務辦公室批准，分案給陸方地區公安單位執行。因涉及兩岸合作事務，至今陸方公安部門尚未正式回應。