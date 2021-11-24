　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

獨家／帽T殺手「最快本週遣返」　飯店業者：住湖里區專押嫌犯酒店

▲▼穿帽T的殺手犯案後跑離現場，警追做案車竟詭異轉讓多手，警高層開會聽簡報 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲穿帽T殺手已經被廈門掌握，監控在湖里區特殊隔離酒店。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者任以芳／北京-廈門報導

新北市新店行刑式槍擊的涉案冷血槍手黃泳群22日作案後潛逃到大陸廈門， 目前最新現況？《東森新媒體ETtoday》記者掌握的獨家消息指出，黃姓嫌犯已被廈門公安控制行動，兩岸警方還在協調細節，預計最快本週內遣送回台。目前黃嫌關押在廈門湖里區一間十分神秘隔離酒店，疫情期間這間酒店專門「暫時拘留」嫌疑犯。

34歲綽號勇仔的黃嫌22日潛逃廈門，出發前不但多次變裝，甚至準備好核酸檢測報告，明顯背後有高人安排指點。台灣警方也透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》發函，請求陸方公安局協助逮捕、遣返涉案黃嫌。因涉及刑事程序，大陸警方以及國台辦沒有進一步消息。

《東森新媒體ETtoday》記者獨家訪問廈門退休警界人士，他指出，陸方不傾向等到黃嫌14+7隔離期結束才遣送，預計「最快本週」把嫌犯送回台灣。目前大陸公安部門非常重視這起案件，廈門公安辦案速度也十分迅速，就等兩岸警方確認遣送的細節。由於涉及防疫相關規定，大陸方面會幫黃嫌做核酸檢測等相關檢疫，會比一般人來得更仔細。

▲廈門市湖裡區。（圖／CFP）

▲黃嫌住的隔離酒店位於湖里區，酒店經過改造「專門關押嫌疑犯」。（圖／CFP）

至於黃嫌住在廈門哪一區的隔離酒店？不願具名的大陸廈門飯店業者接受《東森新媒體ETtoday》記者獨家訪問則透露，「我的酒店在思明區，但是這件事情廈門隔離酒店業者大概都知情，黃姓嫌疑犯剛剛落地，立刻被公安掌握行蹤，直接送往廈門湖里區特殊酒店隔離關押。」

廈門高崎機場也位於湖里區，目前廈門隔離酒店一共有73間，湖里區大概有20多間。據了解，黃姓嫌犯潛逃到廈門，公安已經在機場等待，立刻控制行動。原本外界一度傳出黃嫌送往隔離酒店是台灣通緝犯陳由豪投資的翔鷺大酒店，剛好也在湖里區，事後證實是烏龍消息。

由於黃嫌是高危險人物，隨時有攻擊他人或逃跑危險性。廈門陸籍飯店業者形容，「黃嫌已經逃不出『如來佛的手掌心』。」因為他被押送到廈門湖里區一間非常神秘、特殊的隔離酒店，疫情期間專門臨時關押嫌疑犯。酒店內部裝潢經過特殊改造，防止犯人落跑；有公安24小時看守，門禁森嚴。黃嫌根本已經是籠中鳥，插翅也難飛。

ET快訊
房價遲早崩「何必提早入場」？　內行曝殘酷真相：窮人思維
新店爸4槍擊斃「頭卡子彈」解剖　妻忍悲現身殯儀館
「好市多斷貨神物」黑五下殺　網比對過往價格傻了
跨年管制初步規劃曝！　陳時中揭2關鍵「會比去年放鬆」
全球防疫韌性排行「台灣從第2變31名」！　陳時中曝原因
有望再鬆綁降級？　陳時中親自給答案
LIVE／史上首次！　NASA發射飛行器「撞擊小行星」保衛地
快訊／第15輪明開打！179萬人完成預約「143.2萬人搶B
獨／帽T殺手現況曝光！　飯店業者：關押在特殊酒店
台中一蘭排爆！　男砸3.6萬現金「買位子」
快訊／本土持續+0　今新增5例境外移入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

領證發現已婚20年「老公竟是親妹夫」　她當場傻眼：完全不知道！

小米：汽車團隊核心骨架已完成　關注元宇宙概念周邊機會

獨家／帽T殺手「最快本週遣返」　飯店業者：住湖里區專押嫌犯酒店

拖課到午餐…學生衝講台「打爆女老師頭」　同學怨：餓到忍無可忍

香港法官收到「爛肉恐嚇信」　寄件者疑為「流亡台灣港人」

直播吞農藥自殺網紅「骨灰」被調包配冥婚　嫌犯稱：成功可賺30萬

香港首劑疫苗接種率超7成　第二劑66.9%「為通關做好準備」

4地質員進「凶險哀牢山」全身亡！一人遺體面帶笑容　可能死因曝

台商怎界定「台獨金主」紅線？　國台辦：該不該捐助「心知肚明」

快訊／帽T殺手成「籠中鳥」何時遣返？　國台辦：進一步核實中

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

領證發現已婚20年「老公竟是親妹夫」　她當場傻眼：完全不知道！

小米：汽車團隊核心骨架已完成　關注元宇宙概念周邊機會

獨家／帽T殺手「最快本週遣返」　飯店業者：住湖里區專押嫌犯酒店

拖課到午餐…學生衝講台「打爆女老師頭」　同學怨：餓到忍無可忍

香港法官收到「爛肉恐嚇信」　寄件者疑為「流亡台灣港人」

直播吞農藥自殺網紅「骨灰」被調包配冥婚　嫌犯稱：成功可賺30萬

香港首劑疫苗接種率超7成　第二劑66.9%「為通關做好準備」

4地質員進「凶險哀牢山」全身亡！一人遺體面帶笑容　可能死因曝

台商怎界定「台獨金主」紅線？　國台辦：該不該捐助「心知肚明」

快訊／帽T殺手成「籠中鳥」何時遣返？　國台辦：進一步核實中

王安祈突宣告離開接掌20年國光劇團！臉書曝：以後也許不容易了

店員勸戴口罩遭刺死　桃園藍營議員：「執行防疫」應予國賠

王碩志／【街頭球棒隊歪風】行車糾紛莫淪刑事案件

僧侶「男扮女裝」玩交友APP！火辣感照遭肉搜　當事人承認：是我

只要負責吃！台中高檔「免動手」燒肉　享極上和牛、鱈場蟹太過癮

明天就開吃！繼光香香雞限時8天「香香炸雞買1送1」

中山聯盟「總司令」組水房洗千萬詐款　助「信義殺警同夥」跑路

領證發現已婚20年「老公竟是親妹夫」　她當場傻眼：完全不知道！

《侏羅紀世界》最終回「5分鐘片段」曝光！重返6500萬年前震撼場景

全台現存最大二戰軍工遺跡　六燃大煙囪廠房一期修復完工

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

大陸熱門新聞

陸「台獨懲戒名單」不只3人　

女網紅「直播喝農藥」 亡　骨灰竟被殯儀館調包配冥婚

帽T殺手已成「籠中鳥」何時遣返？ 國台辦回應

男慶祝生日　2天後左手臂被迫截肢

正妹增重10Kg從軍...驚人變化全場佩服

「最快本週遣返」帽Ｔ殺手被關押

台商怎界定「台獨金主」？　國台辦回應

她直播喝農藥亡　骨灰被掉包配冥婚

藝術照挨轟醜化中國人！攝影師陳漫道歉

上海市台協換屆圓滿成功

小米申請圖形商標　竟是董事長雷軍的個人簽名

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

陸團隊打破谷歌懸鈴木「量子霸權」神話 奪超算界戈登貝爾獎

福建「通橋」金馬？國台辦：完成初步方案

更多熱門

相關新聞

帽T殺手已成「籠中鳥」何時遣返？ 國台辦回應

帽T殺手已成「籠中鳥」何時遣返？ 國台辦回應

新北市新店行刑式槍擊的涉案冷血槍手黃泳群22日作案後潛逃到大陸廈門市， 台灣警方已透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》正式發函，請求陸方公安局協助逮捕、遣返涉案黃嫌。目前是否有最新進展？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（24日）指出，有關情況正在進一步核實當中，有進一步消息我們會及時通報大家。

槍手逃廈門住防疫旅館　刑事局：對岸若通知立即赴陸

槍手逃廈門住防疫旅館　刑事局：對岸若通知立即赴陸

殺手換裝逃大陸白忙了！律師笑「要隔離啊大哥」

殺手換裝逃大陸白忙了！律師笑「要隔離啊大哥」

帽T殺手換車不忘拉褲子　疫情讓他GG了

帽T殺手換車不忘拉褲子　疫情讓他GG了

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

關鍵字：

廈門殺手

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

賈靜雯監製新劇遭退貨！賣Netflix還慘虧

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

快訊／澎湖女護理師橋下輕生　身體懸半空

理科太太首鬆口曝離婚主因！找「婚姻諮商」也失敗

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面