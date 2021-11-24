獨家／帽T殺手「最快本週遣返」　飯店業者：住湖里區專押嫌犯酒店

▲穿帽T殺手已經被廈門掌握，監控在湖里區特殊隔離酒店。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者任以芳／北京-廈門報導

新北市新店行刑式槍擊的涉案冷血槍手黃泳群22日作案後潛逃到大陸廈門， 目前最新現況？《東森新媒體ETtoday》記者掌握的獨家消息指出，黃姓嫌犯已被廈門公安控制行動，兩岸警方還在協調細節，預計最快本週內遣送回台。目前黃嫌關押在廈門湖里區一間十分神秘隔離酒店，疫情期間這間酒店專門「暫時拘留」嫌疑犯。

34歲綽號勇仔的黃嫌22日潛逃廈門，出發前不但多次變裝，甚至準備好核酸檢測報告，明顯背後有高人安排指點。台灣警方也透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》發函，請求陸方公安局協助逮捕、遣返涉案黃嫌。因涉及刑事程序，大陸警方以及國台辦沒有進一步消息。

《東森新媒體ETtoday》記者獨家訪問廈門退休警界人士，他指出，陸方不傾向等到黃嫌14+7隔離期結束才遣送，預計「最快本週」把嫌犯送回台灣。目前大陸公安部門非常重視這起案件，廈門公安辦案速度也十分迅速，就等兩岸警方確認遣送的細節。由於涉及防疫相關規定，大陸方面會幫黃嫌做核酸檢測等相關檢疫，會比一般人來得更仔細。

▲黃嫌住的隔離酒店位於湖里區，酒店經過改造「專門關押嫌疑犯」。（圖／CFP）

至於黃嫌住在廈門哪一區的隔離酒店？不願具名的大陸廈門飯店業者接受《東森新媒體ETtoday》記者獨家訪問則透露，「我的酒店在思明區，但是這件事情廈門隔離酒店業者大概都知情，黃姓嫌疑犯剛剛落地，立刻被公安掌握行蹤，直接送往廈門湖里區特殊酒店隔離關押。」

廈門高崎機場也位於湖里區，目前廈門隔離酒店一共有73間，湖里區大概有20多間。據了解，黃姓嫌犯潛逃到廈門，公安已經在機場等待，立刻控制行動。原本外界一度傳出黃嫌送往隔離酒店是台灣通緝犯陳由豪投資的翔鷺大酒店，剛好也在湖里區，事後證實是烏龍消息。

由於黃嫌是高危險人物，隨時有攻擊他人或逃跑危險性。廈門陸籍飯店業者形容，「黃嫌已經逃不出『如來佛的手掌心』。」因為他被押送到廈門湖里區一間非常神秘、特殊的隔離酒店，疫情期間專門臨時關押嫌疑犯。酒店內部裝潢經過特殊改造，防止犯人落跑；有公安24小時看守，門禁森嚴。黃嫌根本已經是籠中鳥，插翅也難飛。