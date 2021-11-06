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苦窮村民「土樓免費變洋樓」　家門口就業吸引青年返鄉

▲▼ 湖北宣恩縣松坪易地扶貧搬遷集中安置點、2021、 。（圖／記者任以芳攝）

湖北宣恩縣松坪易地扶貧搬遷集中安置點。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖北恩施報導

過去十年來，大陸各省執行脫貧攻堅計畫，改善不少偏鄉貧困戶生活。其中，湖北宣恩縣松坪易地扶貧搬遷集中安置點，幫助4594人從大山裡搬遷到平地，改善生活。宣恩縣政府邀請來自廈門運動品牌準者體育到當地設廠，提供村民家門口就業機會。今年18歲小謝接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，原本想到外地打工，如今家鄉有賺錢機會決定留下，可以照顧老人，也能存點錢，希望自己將來還能繼續唸書。

▲▼ 湖北宣恩縣松坪易地扶貧搬遷集中安置點、2021、 。（圖／記者任以芳攝）

▲居民搬遷平地免費入住 。（圖／記者任以芳攝）

過去湖北宣恩縣沙道溝鎮是當地最貧窮的鄉鎮，地處深山交通不便，村民生活相當不方便。直到2018年松坪易地扶貧搬遷點落成後，居民免費拎包入住，當地建設房屋66棟，安置沙道溝鎮44個村的貧困群眾1235戶4594人，占沙道溝鎮易地扶貧搬遷戶總數的50%，是恩施州最大的易地扶貧搬遷安置點。

▲▼ 湖北宣恩縣松坪易地扶貧搬遷集中安置點、2021、 。（圖／記者任以芳攝）

▲企業加入扶貧計畫，當地設廠創造就業機會 。（圖／記者任以芳攝）

走出大山的村民怎麼謀生？當地政府和運動品牌合作在當地設廠，以生產運動用品為主，今年擴充廠房預計增加到一千多個就業機會。走進熱鬧車間房，上百名人員手腳俐落趕工作業，有人忙著車衣褲、熨燙衣服配件，過去他們都是大山務農人，如今轉做製衣達人，每天出貨數十萬件商品，做得越多，生活收入就越多。

今年30歲的小陳接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時表示，以前住的雪落寨村生活條件艱困，農作物不好生長，先生必須外出到大城市打工，自己留下來照顧兩個孩子和老人，也無法分擔家計。直到2018年扶貧工廠成立後，可以在家門口工作。

▼ 家門口就業計畫，工廠員工都是當地村民。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖北宣恩縣松坪易地扶貧搬遷集中安置點、2021、 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖北宣恩縣松坪易地扶貧搬遷集中安置點、2021、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 村民婦女實現在地打工願望。（圖／記者任以芳攝）

小陳說，「現在我一個月能掙2、3千元貼補家用，先生寄回來的錢還能存一點。最方便的是，幼兒園就在旁邊，可以就近照顧孩子。」家門口就業政策，至少讓夫妻倆其中一人留在家鄉照顧孩子，減少留守兒童問題。

松坪扶貧易地搬遷政策，不只幫居民蓋樓房，幼兒園和小學也是配套之一。工廠很多媽媽們早上8點上班順道送孩子上課，下午3、4點接孩子回家請老人照顧，傍晚6點下班回家煮飯，全部在十分鐘路程內搞定。

▲▼ 湖北宣恩縣松坪易地扶貧搬遷集中安置點、2021、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 湖北宣恩縣松坪易地扶貧搬遷點開始有青年回流。（圖／記者任以芳攝）

記者也觀察，工廠裡不只有老人和婦女，也有年青人加入。接受《東森新媒體ETtoday》訪問的小鄒高中剛畢業沒多久，父母長期在外工作，他自己也去附近城鎮打工，一個月能有3、4千元。今年初回老家工廠上班，雖然工資是3千上下，生活開銷節省，還能照顧爺爺奶奶。

過去，大陸農村不論男女成年後都會到外地打工，如今老家有工作機會，年輕人開始慢慢回流。湖北宣恩水情社區書記接受訪問也表示，「這兩年確實有不少年輕人回鄉，針對高中沒繼續升學的孩子，我們還有安排技職學校，主要學汽修、廚師等技能。」

▲▼ 湖北宣恩縣松坪易地扶貧搬遷集中安置點、2021、 。（圖／記者任以芳攝）

▲老人終於不用「走」下山看病 。（圖／記者任以芳攝）

談起搬遷計劃好處，來自大山胡伯伯開心的說，「終於不用走兩小時下山看病。」以前沙道溝鎮道路崎嶇，村民下山看病、背生活用品上山都得用步行，尤其是老人家行動緩慢，看病對他們來說相當痛苦。如今易地搬遷下山後，醫務室和醫院就在家附近，買菜也方便了。

如今，大山的村民「土房變洋樓」，大家平日悠閒的坐在廣場，聊天逗逗孫子，閒不住的村民擁有自己的開心農場，種菜自給自足。即使日子沒有大富大貴，歲月靜好，ㄧ家人團聚平安就是幸福。

▼ 扶貧安置樓分配小花園給村民種菜 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖北宣恩縣松坪易地扶貧搬遷集中安置點、2021、 。（圖／記者任以芳攝）

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