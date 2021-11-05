馬尾妹晨跑失蹤「屍體已找到」…懷疑人為因素　爸上班錯過救命點

▲20歲馬尾妹晨跑失蹤。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北20歲女子朱甜甜1日出門上山晨練，怎料竟離奇失蹤，再也沒有回家，雙親和當地警方苦尋多日無果。5日最新報導顯示，親屬透露，朱甜甜在11月5日早晨在公園山上被找到，已去世，「具體情況還要等警方通知，我們都沒能靠近。」

據《澎湃新聞》報導，朱甜甜的母親表示，她和女兒此前在廣東深圳生活，朱甜甜10月18日從母親身邊回到湖北十堰，準備參加事業單位的考試，「女兒在深圳時就有晨跑的習慣，每天5點多就會出門。他她回十堰之後我曾叮囑過，晚一點出門晨跑。」

發現女兒失蹤報警後，母親稱，通過查看監視器畫面得知，朱甜甜跑了40多分鐘後就上了山，所有的出口都有監視器，但是並未發現女兒有離開公園。

關於死因，家屬懷疑人為因素導致，竹山縣公安局一名工作人員表示，相關情況需等情況通報，城關水陸派出所工作人員表示正在開展相關工作，暫不便接受採訪。

▲最後身影曝光。（圖／翻攝自微博）

此前，據竹山縣公安局11月3日通報稱，11月1日22時，竹山縣公安局城關水陸派出所接到朱某報警，稱其女兒朱甜甜（女，21歲）於當日7時出門晨練時失聯。接警後，縣公安機關立刻成立工作專班，組織相關部門全力搜尋，有關情況將及時向社會發布。

11月3日，朱甜甜同在湖北十堰的舅媽蔡女士稱，朱甜甜在早上7點40左右還曾聯繫父親詢問「今天跑得有點累，能不能來接我一下」，到8點過父親再打電話時就聯繫不上女兒了。蔡女士稱，家里聯繫不上之後就開始尋找，一直到晚上還沒有消息後就報警了。她也表示，朱甜甜近期情緒方面都很正常，並沒有什麼異常舉動。