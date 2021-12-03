桃園客家冬瓜節席開160桌　平鎮區農會推出「米漢堡」

▲桃園客家冬瓜節除發揚「醃缸文化」，平鎮區農會並推出「米漢堡」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2021桃園市客家冬瓜節及平鎮大飯店活動、3日晚間於平鎮區農會穀倉舉辦，席開160桌次，千人參加，並以桃園冬瓜等在地農特產入菜。市長鄭文燦表示，平鎮區農會近年來致力於農民服務及農業推廣，透過稻米班、蔬菜班、養蜂班、毛豬班等產銷團隊，推廣在地的黑毛豬、醃冬瓜及酸菜，成效良好。

▲桃園客家冬瓜節席開160桌。（圖／市府提供）

農業局長郭承泉指出，市府致力推動青農返鄉、休閒農業區政策，並協助農會發展茶葉、蔬菜、花卉等農特產品，在農民、農會及市民朋友的努力下，桃園農業發展愈加興盛；平鎮區農會也推出新品「米漢堡」，採用平鎮在地好米「台梗14號」，製作梅干扣肉、薑燒豬、三杯雞等各式口味的米漢堡，符合現代人健康養生、方便快速的需求，盼市民朋友給予農會更多支持。

包括立委呂玉玲、市議員兼平鎮區農會理事長莊玉輝、市議員李家興、段樹文、陳萬得、黃敬平、舒翠玲、楊家俍、劉仁照、劉曾玉春、謝美英、農水署桃園管理處長何明光、石門管理處長林昆賢、市府農業局長郭承泉、客家局長黃傅淑香、平鎮區長陳慶仁、中壢區長鄭詩鈿、楊梅區長邱世源、平鎮區農會總幹事葉思瑋、常務監事李寶煥等均一同出席活動。