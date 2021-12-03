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台男：日本A片認證商標是我的！　片商挨告結果出爐

▲▼日本「特定非營利活動法人知的財產振興協會」提供A片會員包裝標示中的三角圖案被台灣男子登記註冊商標。（圖／翻攝IPPA官網）

▲日本「IPPA」會員在A片外包裝標示的三角圖案被台灣男子登記註冊商標。（圖／翻攝IPPA官網）

記者劉昌松／台北報導

台灣吳姓男子去年向經濟部智慧財產局申請註冊1個三角形商標，適用於影音光碟、電子出版品等商品，由於這個商標和日本A片外包裝上的圖案很接近，吳男就拿著註冊商標，控告為日本A片業者取締盜版的IPPA代表島崎啓之涉嫌違反《商標法》，因吳男今年初死亡，智財局先後認定商標消滅、撤銷，台北地檢署3日處分不起訴。

年約60歲的吳姓男子先前已有被抓包販售盜版的經驗，2020年間，他用3個鈍角三角形組成的「正三角形」圖案，申請註冊商標，之後開始在全台各處，提告好幾十名業者，販售的A片包裝上，有和他近似的「倒三角形」圖案，涉嫌侵害他的商標，大部分官司仍在各地檢署偵查中。

▲▼日本A片。（圖／翻攝IPPA官網）

▲日本IPPA在台大舉檢舉盜版，沒想到因包裝上的認證圖示反挨告。（圖／翻攝IPPA官網）

由於日本A片包裝上的「倒三角形」圖案，是由「特定非營利活動法人知的財產振興協會(IPPA)」提供會員片商使用，用來證明A片內容是符合日本相關規範的「適正AV」，沒想到IPPA的代表人島崎啓之也因這個三角圖案，被吳姓男子提告，日商也趕緊對吳男的商標權提出異議。

2021年初，吳男提告後突然死亡，吳男的子女申請繼承商標，智慧財產局向法院查詢，發現吳男子女早已辦理拋棄繼承，商標因無繼承人而宣告消滅，但日方為求慎重，仍希望繼續審議這個問題商標，智財局最後以2個圖案只有正三角與倒三角的些微差異，近似程度極高等理由，處分撤銷原商標，台北地檢署檢察官因此以商標權不存在等理由，處分不起訴島崎啓之。

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