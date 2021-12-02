峨眉停車場雙屍案凶手死刑又撤銷　死者母痛罵「台灣廢死嗎」！

▲西門町雙屍命案兇手陳福祥，死刑再遭撤銷發回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

西門町峨嵋停車場2015年發生雙屍命案，2名販毒集團小弟因為毒品買賣黑吃黑，遭槍殺後被堆疊在汽車後座。檢警事後逮捕兇手陳福祥，由於多次撤銷發回，死者母親還一度在庭上大罵「台灣廢死嗎」，最後法院四度判處死刑。案經上訴，最高法院審理後，1日再度撤銷死刑判決，發回高院更三審。

本案案發於2015年1月間，台中市販毒集團成員蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲），因為大哥遭捕後急需貨源。透過台中海線大哥陳威宇的關係，找上自稱有K他命10公斤的天道盟不倒會成員陳福祥，雙方議定440萬元成交。3人約定取貨，陳福祥命2人將車開進人跡罕至的西門町峨嵋停車場6樓。

車輛停妥後，陳男說口渴，叫蔡鎧陽先去買飲料。蔡鎧陽離開後，陳男隨即掏槍搶奪蔡宗育，發現現金不在車上，命蔡宗育打電話回報陳威宇「貨已取到」，隨即連開4槍殺害蔡宗育；之後又槍殺買飲料回來的蔡鎧陽。陳將兩人屍體堆疊在後座，立刻離開走入電梯並清槍，全不顧忌電梯內尚有其他乘客。

陳福祥隨即取走440萬現金後逃亡。沒多久，峨嵋停車場管理員發現車上屍體，報警處理，警方鎖定陳福祥發布通緝，並查出陳福祥喜歡瀏覽色情網站，對他展開電信監控。警方多日跟監後，趁著陳熟睡之際，在清晨6點半攻堅，霹靂小組12秒內就破門而入，逮捕陳福祥。法院審理後，一二審、更一審、更二審均判處死刑。

案件審理期間，死者蔡鎧陽的母親開庭時曾罵「不要以為今天的法律是廢死」、「你怎麼不去死啊！」她也曾批評蔡英文政府的司法改革，判處死刑沒有用，因為根本不執行死刑。而全案再上訴，最高法院1日認為案件還有許多疑點尚未釐清，因此再度撤銷死刑判決，發回高等法院更三審。

▼死者蔡鎧陽母親曾痛批死刑不執行。（圖／記者吳銘峯攝）