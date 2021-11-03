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無期徒刑再遭撤銷！高雄林金貴槍殺小黃司機案再度撤銷發回

▲▼ 林金貴再審今獲判無罪 。（圖／記者宋德威攝）

▲林金貴無期徒刑再遭撤銷，仍有機會拚無罪。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

高雄男子林金貴，被控於11年前於高雄鳳山地區，槍殺一名計程車司機，2010年判處無期徒刑定讞。高雄高分院重啟再審程序後，2018年間改判他無罪，但最高法院撤銷發回，高雄高分院去年底改判林金貴無期徒刑。全案再上訴，最高法院3日再度撤銷無期徒刑的判決，發回更審。

本案發生於2007年5月9日晚間，高雄王姓計程車司機在車上遭乘客槍殺，當時有2名路人有看到兇嫌臉部，但監視器僅拍到模糊面貌，警方只好以此畫出兇嫌長髮及肩的畫像，並花5個月從被害人通聯紀錄找到林姓按摩女，由林女指認恩客林金貴很像兇嫌。

林金貴被依殺人罪提起公訴，歷經法院三審審理後，2010年判處無期徒刑定讞，林金貴入監服刑。但他堅決否認犯罪，透過「台灣冤獄平反協會」與義務律師團的奔走，提出林金貴的照片，證實他案發前才剛剪髮，與兇嫌長髮及肩影像不符，並提出「林金貴半身照」、「醫師佐證髮長意見」、「中研院影像鑑定分析」等相關新事證，歷經3次再審駁回、1次非常上訴不受理，最高法院終於在2017年裁准再審，林金貴被羈押3116天後，終於在2017年4月間獲釋。

而全案由高雄高分院再審，2018年8月間判處林金貴無罪，但最高法院當年底就撤銷無罪判決，發回更審。而高雄高分院更審後，去年底改認定林金貴有罪，判處無期徒刑。全案再上訴，最高法院審理後，認為本案事實部分仍有待釐清，有調查其他證據之必要，因此再度撤銷，發回高雄高分院更審。

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