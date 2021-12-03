國民黨公投聲量僅落後民進黨1.8%　她分析：林秉樞事件讓綠營產生破口

▲國民黨認為，朱立倫喊出「四個都同意，台灣更美麗」，加上全國舉辦超過2000場街講，讓整體正評有所上升。（圖／國民黨提供）



記者楊蕓／台北報導

距離1218公投倒數兩週，國、民兩黨進入最後衝刺階段。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》公投聲量分析，國民黨聲量僅落後民進黨1.8%，國民黨發言人江怡臻表示，近日多份媒體民調、智庫民調皆指出，只要支持同意的選民全部走出家門投票，四大公投可望全數過關。

江怡臻引述KEYPO大數據關鍵引擎公投聲量分析指出，在朝野公投聲量當中，民進黨雖然以295,468筆領先，國民黨則以290,346筆緊追在後，雙方差距僅有1.8%，她認為，民進黨與行政院都下了大量廣告宣導，企圖激化政黨對決，但整體效果卻差強人意、效果已經觸及天花板，再加上林秉樞事件讓綠營產生破口，整體公投聲量藍營將過彎超車。

國民黨青年部主任陳克威也根據KEYPO網路輿情大數據分析，目前四大公投案中，以「重啟核四」最高，聲量達到282,416筆，可見公投說明會後，重啟核四公投領銜人黃士修已經成功帶起高討論度，而反萊豬議題也因為行政院被質疑用行政資源幫美國肉品打廣告、農委會主委陳吉仲將萊克多巴胺類比為「人吃的保健食品」，整體互動力上升81,844筆，顯見民進黨在萊豬議題上陷入連續錯誤，造成網友更多批評。

陳克威指出，即使總統蔡英文親自視察藻礁，「護藻礁公投」與「公投綁大選公投」的討論度卻基本持平，數據相差不大，反而因為蔡英文一句「藻礁已經永存」引發爭議，造成負評，此外，雖然民進黨砸下5800萬的龐大資源造勢，但從各自口號來看，「四個都同意」的聲量是以108,221筆高於「四個不同意」陣營的75,925筆。

另一方面，國民黨主席朱立倫喊出「四個都同意，台灣更美麗」，加上推出「螞蟻雄兵計畫」，全國街講場次超過2000場，陳克威表示，國民黨整體正評有所上升，且民進黨的負評比例遠高於國民黨，主要是民進黨論述過於「硬拗」，包括陳吉仲將萊劑比喻為「保健食品」，與民眾認知差距過大，他認為，藍營公投聲勢超車的趨勢已是現在進行式。

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