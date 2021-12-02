國民黨仍遵守反萊豬立場　醫嘆：是民進黨變了

▲中選會舉辦反萊豬公投第四場意見發表會，正方代表蘇偉碩、反方代表姜至剛。（圖／中選會提供）

記者楊蕓／台北報導

中選會2日舉行4大公投第四場意見發表會，反萊豬公投案的正方代表、醫師蘇偉碩對於為何為何這次公投只反萊豬卻不反萊牛，蘇偉碩表示，2012年的民進黨接受開放萊牛，且標準要比CODEX更嚴格，還提案要把「牛豬分離」立法，當時開放萊牛、禁止萊豬全豬都是朝野兩黨共識，如今蔡英文和民進黨背叛當年反對萊豬全豬進口的主張，而國民黨還維持原有禁止萊豬的立場。

針對政府宣稱反萊豬公投若通過將重傷台灣經貿發展，且泰國、歐盟都有先例。蘇偉碩指出，政府誇大渲染視為災難的「貿易報復」，其實對歐盟就像牛身上的蒼蠅一樣。他表示，即使以2020年的額度來看，每年價值2.2億美元的1.85萬噸免稅牛肉，對於年產682萬噸牛肉，對美貿易金額高達5500億美元的歐盟27個國家，影響的比例在圖表上小到幾乎無法以肉眼識別。

「至於泰國部分就更可笑了。」蘇偉碩說，美國之所取消泰國1/6的零關稅優惠，是因為2017年，一個人口高達6800萬人口的泰國，一整年只進口了31公噸的美國豬肉，實質上是禁止所有美國豬肉的進口。

蘇偉碩接著說明為何這次公投只反萊豬，不反萊牛。他表示，回顧2012年7月25日立法院公報，當時民進黨立委田秋堇就表示，因為CODEX通過後，民進黨把原來要求萊克多巴胺全面零檢出的立場做了調整，民進黨接受開放萊牛，但只限於牛肉，而且標準要比CODEX更嚴格，至於牛內臟和豬肉及豬內臟，民進黨還是堅持要萊克多巴胺零檢出的立場不退讓，還提案要把「牛豬分離」立法。

蘇偉碩強調，可見開放萊牛是朝野兩黨的共識，禁止萊豬全豬也是朝野兩黨的共識，可是如今蔡英文和民進黨背叛當年反對萊豬全豬進口的主張，而國民黨還維持原有禁止萊豬的立場，民意也以反對萊豬進口為大多數，民進黨執政無法順應民意，只能以全民公投來改變政府的違反民意政策。

蘇偉碩最後說，如果反萊豬公投過關，民進黨要提出反萊牛的公投，他將願意支持民進黨的「反萊牛公投」。