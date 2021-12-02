過半民調不贊成公投四個同意　游盈隆：國民黨只是追尋遙不可及的夢

▲國民黨四個同意記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

距離1218四項公投倒數2周，根據《台灣民意基金會》11月民調顯示，有55.8%不贊成國民黨主張的四個同意，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，就算國民黨最後關頭衝票，也只是追尋一個遙不可及的夢。

根據民調指出，對於國民黨主張「四個同意」，31%贊成，55.8%不贊成，6.4%尚未決定，6.8%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆分析，在二十歲以上台灣人中，有五成六不贊成國民黨主張的「四個同意」，只有三成一贊成。這項發現透露了一個重要訊息，那就是絕大多數台灣選民並不期待四項公投全數通過。當五成六台灣選民主觀上不接受國民黨「四個同意」的號召，對國民黨最後關頭衝票，就算是聲嘶力竭，也只是追尋一個遙不可及的夢。

游盈隆指出，為什麼國民黨「四個同意」的總訴求，和民進黨政府「四個不同意」總訴求一樣，都不被絕大多數公眾接受？因為，再度地，四項公投性質不同，涉及四項各自獨立的公共政策領域，吸引不同的大量社會群體關注。兩大黨對四大公投的總訴求，不論是「四個同意」或「四個不同意」，都追求黨的利益極大化，同時力求「簡單易懂且容易開講」的口號，但社會反應極為冷淡，也凸顯了四大公投議題的特殊性和複雜性。

游盈隆表示，對於國民黨「四個同意」總訴求，深入分析顯示，國民黨支持者七成六贊成，一成六反對；20-34年輕選民六成二反對，二成八贊成；大學及以上教育程度選民六成一反對，三成二贊成；中性選民，四成九反對，二成三贊成。

游盈隆認為，兩大黨這次的訴求，顯然低估了台灣選民的智慧和自主性，相當程度也暴露了台灣代議民主政治失靈的危機。

其他人也看了這些新聞...

►公投查詢系統上線 逾1988萬人可投票超越總統大選

►獨／滿18歲就可以投 1218公投「首投族」人數曝光

►懶人包／四大公投怎麼投 主文重點、正反意見、各黨立場一次看