台鐵EMU3000搶先看！座位附「2插座」　搭車邊吃冰＋喝星巴克

▲台鐵EMU3000型城際列車12/29上線營運。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵EMU3000型城際列車將於29日上線營運，初期共六列車投入東部幹線。新車車廂共分為三類，包括商務車廂（又名騰雲座艙）、多功能車廂及一般車廂，其中商務車廂票價為自強號的1.4倍，只提供搭乘距離50公里以上旅客預訂餐點。另外新車每個座位都有插座及充電孔，且車廂內首次裝設監視器。

台鐵EMU3000包含408、426、438、411、421、441次，該列車共有12節車廂538席座位，其中第6節車廂為騰雲座艙，共30席座位。每節車廂設有空調，可自動偵測車廂內二氧化碳含量，以提高空氣品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵EMU3000型城際列車內裝曝光，每個座位都附有兩個插座。（圖／記者李宜秦攝）

騰雲座艙有兩名專人提供餐點服務，搭乘50公里以上的旅客買票時可預先訂餐。餐點部分為5品項擇1，包含騰雲座艙限定台鐵便當、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘(鳳梨酥+蘋果酥)、福義軒香辣蘇打餅、或檸檬薄片餅。

飲品部分4品項擇1，包括星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、或EMU 3000型設計款瓶裝水。旅客於騰雲座艙坐定後，即有「專人直送」餐點的服務。

騰雲座艙將於15日起開放訂票，屆時可預訂12月29日至明年1月2日間的車票，該車廂附有WiFi可用，且座位距離較大，一排為一人座、一排為兩人座，車廂兩側、座位上還設有小燈可用。

▲▼台鐵EMU3000騰雲座艙有專人提供餐點服務。（圖／記者李宜秦攝）

在第三、第七節車廂為多功能車廂，設有輪椅、嬰兒車位，多功能車廂利於輪椅族或親子搭乘，車廂內設有哺集乳室，室內有沙發座椅及更換尿布的平台，而廁所坪數也較大，內有小便斗、馬桶、嬰兒座椅，且只需輕觸就會自動開關門，便於輪椅族使用。

▲▼多功能車廂廁所較大，且設有輪椅、嬰兒車放置空間。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局表示，EMU3000每節車廂都裝有兩個攝影機，且列車穩定度較高，不會像普悠瑪、太魯閣搖晃較劇烈。初期將投入六班次，平均運能可增4.6％，春節期間將以加班車方式提供疏運，新車將陸續上線，目標明年三月運能提升10.4％，明年六月13編組均投入營運，運能增加13.8％。

台鐵局表示，為維護乘車品質，EMU3000採取全車不發售無座票及不開放使用電子票證、定期票搭乘之措施。另408次仍為台東縣民實名優先訂票列車，開放訂票前3日須符合身分資格始能訂票，騰雲座艙則不提供實名優先訂票。

▲台鐵EMU3000騰雲座艙票價高1.4倍。（圖／記者李宜秦攝）

▲EMU3000城際列車將於12/29日正式上線營運。（圖／記者呂佳賢攝）