找工作快把握！　桃園就服處5場徵才活動釋出5,100職缺

「這是一家早餐店的徵人啟事！」一位男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見店家在門口擺出一個小黑板，上面寫下大大的「尋人啟事」，要找能滿足「4勾1叉」的員工。其中四個勾勾的部分是「早睡早起、有責任、男女不拘、愛錢」，但一看到叉叉的部分，原PO不禁發問是什麼意思，話題引發熱論。