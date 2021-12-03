找工作快把握！　桃園就服處5場徵才活動釋出5,100職缺

▲桃園就服處辦理徵才活動。（圖／勞動局提供）
記者楊淑媛／桃園報導
為協助中高齡及青年待業市民朋友順利求職，桃園市政府就業職訓服務處於本(12月)陸續辦理5場徵才活動，期讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇。5場次徵才活動總計邀請124家廠商、釋出逾5,100個以上職缺，其中更有廠商開出薪資10萬元職缺求才，有興趣求職者請把握機會前往面試。
市府就服處3日表示，參加本月徵才活動的廠商有：日月光、欣興電子、祥儀科技、南岩半導體、漢台科技、永豐餘、新加坡商旭創光通、富邦人壽、豐達科技、南亞塑膠、春水堂、三商家購、和成欣業、南亞電路板等知名企業參與，現場將釋出工程師、研發主管、儲備幹部、產線助理、生產線主任、業務人員、門市人員、行政人員等多元職缺。
5 場次徵才活動資訊如下：
(1). 12月8日(三) 鉑宴會館鉑金廳（桃園市桃園區德華街128號） 10:00-15:00，30家廠商，1,500個職缺。
(2). 12月10日(五)過嶺市民活動中心（桃園市中壢區松勇二街61號） 13:30-16:00，22家廠商，500個職缺。
(3). 12月15日(三)中壢就業中心(桃園市中壢區新興路182號) 9:00-13:00，26家廠商，800個職缺。
(4). 12月21日(二)桃園幼獅工業區服務中心 (桃園市楊梅區獅二路2號) 13:30-16:00，21家廠商，1,300個職缺
(5). 12月22日(三)興光堡壘（桃園市桃園區大興西路三段與正光路路口） 13:00-15:30，25家廠商，1,000個職缺。
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