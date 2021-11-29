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桃園勞教大樓啟用進駐就服處+3大工會　提升就業維護勞工權益

▲桃園勞教大樓啟用

▲位於桃園區民生路上的勞教大樓。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市勞教大樓及就服處啟用+3大工會進駐剪綵+義美庇護工場揭牌典禮，28日同時於桃園區民生路上的勞教大樓舉行。市長鄭文燦表示，桃園勞動參與率達61.1％，市府持續規劃多元就業方案，提升桃園就業率；尤其疫後台灣產業投資增加，今年「投資台灣3大方案」為桃園帶來2,400億元的產業投資，預估創造2萬多個工作機會。▲桃園勞教大樓啟用

▲勞動局就服處進駐。（圖／市府提供）

鄭市長表示，市府運用桃園區公所舊有宿舍基地，活化打造「桃園市勞工教育大樓」，為地上5層、地下2層之建物，總樓地板面積約5,425平方公尺。1樓設置大廳、就業服務台及義美庇護工場；2樓為就業職訓服務處；3至5樓作為桃園市總工會、桃園市職業總工會及桃園市產業總工會辦公空間、教育訓練教室、調解室、階梯視聽教室等；地下2層為停車場。▲桃園勞教大樓啟用

▲義美庇護工場揭牌。（圖／市府提供）

透過3大市級工會進駐，將可有效縮短溝通距離，當發生勞動事件或勞資糾紛時，期盼能夠在最短時間內進入協調階段，同時也可運用此處空間進行勞資爭議調解，十分便利，他也期盼透過政府及工會共同努力，讓勞工勞動權益、職業安全、退休保障等獲得更大的支持。

鄭市長指出，桃園勞動參與率高，疫情期間桃園無薪假人數在六都中排名第五，未出現失業率大幅攀升的情況。市府推動勞動行政業務的表現也屢獲勞動部肯定，包括就業媒合部分，市府就服處每年平均媒合6萬2,000至6萬5,000人次、媒合率達85%。若以年齡區分，累計服務55歲以上中高齡就業人口達1萬6,000人、青年就業約2萬2,000人。就服處也細心針對青年、中高齡、原民、婦女、身障等不同族群量身打造就業促進方案，市府也持續挹注資源發展就業職訓領域。就服處今（2021）年更特別增設「就業安全課」，協助勞工朋友因應各種挑戰、持續提高就業指標。

包括：義美食品總經理高志明、市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、勞動部政務次長王安邦、市府勞動局長吳宏國、就業職訓服務處處長劉玉儀、桃園區長陳玉明、桃園市榮民服務處處長徐偉光、桃園市總工會理事長翁政國、桃園市職業總工會理事長楊震東、桃園市產業總工會理事長朱梅雪等均一同出席活動。

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