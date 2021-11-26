幸福企業徵派遣工享3節獎金+聚餐　真相是做白工囚禁凌虐+仙人跳

▲彰化20歲男組企業社從事暴力違法被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑鄉1名洪男(20歲)，在臉書招募未成年男女加入「人力派遣公司」，再逼迫進行恐嚇暴力等違法行為，一旦有員工想離職，便用施虐手段對待，芳苑警方昨日一舉破獲，彰化、屏東逮捕洪男等7人，並依違反組織犯罪防制條例等罪移送法辦，彰化地院裁定洪嫌10萬元交保，其餘共犯則是限制住居。

芳苑警方表示，洪男在臉書社群po「佳茂企業社擴大徵才」，工作內容是到彰濱工業區做正職派遣工，分早班8:00-16:00和中班16:00-24:00，享三節禮金，又有公司聚餐，歡迎 年滿16歲以上，對作業員充滿熱情、個性活潑、肯刻苦耐勞、反應能力、學習態度佳，貼文一出吸引許多不知情的未成年男女加入。

▲彰化20歲男組暴力集團被逮。

警方報請彰化地檢指揮偵辦，在11月23日動員20名警力，全副武裝分頭前往犯嫌所在之彰化縣二林鎮、埤頭鄉、竹塘鄉、彰化市及屏東縣等地執行搜索，一舉破獲該暴力集團，查緝首要洪嫌等7名犯嫌到案並查扣行動電話等證物。

警方調查，佳茂企業社其實是在從事不法勾當，而這些涉世未深的員工進入到公司後全都做「白工」，不僅沒薪水領，想離職還會以「調節糾紛」、「假藉女員工遭騷擾及性侵」、「前員工詐領薪資」等為由，率同夥對被害人施以拘禁、傷害、恐嚇逼迫簽立本票等犯行，手段非常兇殘。