豪華招待所違涉建圍封鎖線　顏寬恒「已雇工班」曝拆除時間

▲▼顏寬恒出席大肚國小校慶時並未明講何時拆除。（圖／顏寬恒競辦提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第二選區國民黨籍參選人顏寬恒遭爆料，在南屯區楓樹里817地號公共設施保留地上蓋了豪華招待所，不過高達500平方公尺是違建，ETtoday新聞雲記者昨天走訪現場，外圍已拉起封鎖線，牆壁上也噴個「拆」字，被問到何時會拆？顏寬恒沒有明講，只說違規範圍一經確認就會雇工拆。

顏寬恒家族被檢舉在南屯區楓樹里817地號的公共設施保留地上蓋了違建的豪華招待所，違建面積大約500平方公尺，台中市政府上月已開出通知書，限期14天內，也就是12月13日前要自行拆除，否則市府將會安排拆除時間。

▲▼顏家違建的豪華招待所已拉起封鎖線。（圖／ETtoday資料照）

顏寬恒上午參加大肚國小校慶活動，被問到何時拆除？顏說，一切按照法律規範，家人已也聯絡工班，必須拆除的範圍，等相關單位做最後確認就會進行拆除，顏並未明講拆除時間。

至於有里長和支持者被檢調帶回偵訊是否涉及賄選一事，顏寬恒語氣顯得憤怒，這些選民都是因為顏家過去所做的地方服務和爭取的建設，主動表達支持，餐會一切都符合法令規範，如今反而被檢警調大陣仗約談、恫嚇，讓人心生畏懼，如此的偵辦行為，人民能接受嗎？