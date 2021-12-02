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控顏寬恒恐賄選反被挖出「梨山海陸大餐」　林佳龍要告王鴻薇

▲前交通部長林佳龍出席。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前交通部長林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前交通部長林佳龍日前控台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒陣營已有「炒米粉」情況，呼籲檢調注意背後賄選行為。然而，國民黨文傳會副主委王鴻薇則重提並批評林佳龍在2018選舉時招待梨山人吃海陸大餐是「賄凍選飯」。對此，林佳龍表示，該案在查無不法事證後已簽結，但王鴻薇罔顧調查結果，持續於臉書散布這項不實指控，已著手擬請律師協助提告。

臉書粉專「音地大帝 Indie DaaDee」近日多次發文指顏寬恒舉辦的里民政見說明會，準備食物供現場民眾吃飽。林佳龍受訪時也說，對方已經有一些「炒米粉」情況，呼籲檢警調要動起來，查緝有關綁樁、動員的可能賄選行為。

顏寬恒昨受訪時，反批林佳龍是「炒米粉始祖」，在2018年競選連任台中市長時，要求台中市所有的立委舉辦上百場鄰里炒米粉，甚至還到梨山舉辦龍蝦大宴，「請問是不是雙標？」同日，王鴻薇在臉書表示，林佳龍要檢調注意顏寬恒炒米粉，但當年林自己選舉，在梨山免費招待300人，一桌10人，每人各一份有生魚片的海陸大餐，然後邊吃邊喊「林佳龍凍蒜」，做到這麼噁心，你們都忘記了？

王鴻薇批評，也不曉得這些綠營節目還有什麼臉在那討論一個下午，林佳龍請吃飯你們有說一個字嗎？他被人檢舉請吃的可是「海陸大餐」，你們在檢討別人炒米粉是覺得別人吃太差，在嘲笑顏寬恒選舉吃的太寒酸嗎？此外，王鴻薇也以「賄凍選飯」形容這頓海陸大餐。

對此，林佳龍2日晚間在臉書說，近日對手陣營攻擊過去他在2018年受邀出席「梨山」餐會上，被指涉賄事件，但該案地檢署經偵辦調查，在查無不法事證後已簽結，司法單位也有行政簽結函正式還給選民公道。「這是一則遭潑髒水的事件，對手陣營竟仍持續誤導視聽，令人感到不可思議。」

林佳龍表示，有關王鴻薇罔顧調查結果，持續於臉書散布這項不實指控，身為該選區輔選主委，他為捍衛乾淨的選戰，已著手擬請律師協助向王鴻薇提告，以正視聽。

林佳龍也強調，「我們要提醒對手陣營，此案司法已還給當時被捲入的無辜選民清白，請勿再散播不實傳聞，以身試法。」

▼林佳龍表示將蒐證提告王鴻薇。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

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